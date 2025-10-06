16:10
От развлечения до проблемы: в Кыргызстане хотят запретить квадроциклы в горах

Модная услуга аренды квадроциклов или эндуро мотоциклов может разрушить горную экосистему Кыргызстана. Даже глава государства Садыр Жапаров обратил на это внимание и призвал граждан бережно относиться к природе и пастбищам.

Он поручил министрам внутренних дел и природных ресурсов, экологии и технадзора рассмотреть вопрос о введении штрафов и даже конфискации техники у нарушителей. Как сегодня обстоят дела с арендой мотовездеходов и есть ли регулирующая данную сферу нормативно-правовая база?

Непоправимый урон для природы

Услуга аренды квадроциклов сегодня доступна практически во всех регионах Кыргызстана. Но увлекательное развлечение наносит непоправимый урон не только почве, но и растительному и животному миру. Ведь зачастую массовое катание проводят не по специально разрешенным тропам и дорогам, а по травянистым лугам горных ущелий и склонов.

Читайте по теме
Президент предложил конфисковывать внедорожники у людей, ездящих на них по горам

Начальник регионального управления по Бишкеку и Аламединскому району службы экологического и технического надзора при Минприроды Медетбек Анарбек улуу в интервью 24.kg назвал модное развлечение большой проблемой для пастбищ.

«Граждане приобретают транспорт самостоятельно или берут в аренду, — объясняет эколог. — У квадроцикла хорошая проходимость, поэтому они ездят не только по прохожим тропам, но и по травяному покрову. Это разрушает экосистему и приводит к эрозии почвы, образуются колеи, которые при осадках могут привести к оползням и разрушению почвенного слоя».

Какие ограничения уже есть

По поручению президента разработан проект постановления кабинета министров «Об ограничении эксплуатации квадроциклов на отдельных территориях Кыргызской Республики» и предложены изменения в Кодекс о правонарушениях об увеличении штрафа и возможном изъятии транспорта, а также по регулированию маршрутов.

По его словам, сегодня с Аламединским РОВД разрабатывается план совместных рейдов по выявлению нарушителей.

«Мы проводили анализ социальных сетей, по итогам которого двоих нарушителей уже привлекли к административной ответственности. Они выложили в социальных сетях видеоролики поездок на квадроцикле по травянистым тропам. Нарушители получили штраф в размере 5 тысяч 500 сомов» — отметил Медетбек Анарбек улуу.

«С арендодателями провели разъяснительные беседы о допустимости поездок исключительно по разрешенным маршрутам и тропам и сопровождении опытных координаторов, а также о необходимости согласования услуг с местными айыл окмоту и жайыт комитетом», — отмечает Медетбек Анарбек улуу.

Что сейчас и будет ли полный запрет?

Аренда квадроциклов — сезонная услуга и чаще всего предоставляется в теплое время года, но любители прокатиться с ветерком по горным склонам находятся и зимой, что также разрушает экосистему. Поэтому даже в холодное время будут проводить рейды и штрафовать нарушителей.

По словам начальника управления экотехнадзора, есть доказательства того, как управляющие квадроциклами ломают многолетние арчовые кустарники, деревья, пугают птиц, диких животных и уничтожают насекомых.

На сегодня часть фирм, предоставляющих услуги по прокату квадроциклов в горах, приостановили работу. По словам менеджера одной из них, это связано не только с окончанием сезона, но и с пристальным вниманием властей и общественности к их деятельности.

Пока неизвестно, смогут ли с началом нового сезона они возобновить свою работу. Как сообщил Медетбек Анарбек улуу, «сейчас идет разработка законопроекта о полном запрете передвижения на квадроциклах по горам».

