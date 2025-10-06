13:02
USD 87.44
EUR 102.65
RUB 1.07
Общество

Стодневные реформы. В Кыргызстане упростили процедуры трансформации земель

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев в ходе аппаратного совещания подвел итоги 100-дневных реформ.

Он напомнил, что в рамках программы «Правительственные акселераторы» в этом году запущено десять реформ, направленных на решение различных социально-экономических вопросов, из которых четыре уже успешно реализованы, и сегодня подведены итоги еще двух реформ. В частности, упрощены процедуры перевода (трансформации) земельных участков с одной категории в другую. Прежний порядок трансформации занимал более чем год.

В результате усилий рабочих групп административные барьеры снижены. Сроки согласования и рассмотрения документов сокращены в несколько раз.

«Согласно новым правилам, градостроительные и археологические требования дифференцированы, а избыточные документы исключены. В итоге затрачиваемое время на трансформацию земельных участков сократилось с года до трех месяцев. Одним из наиболее сложных этапов ранее было получение археологического заключения. Из-за нехватки специалистов этот процесс занимал от трех до шести месяцев, но теперь он значительно упрощен. Для земельных участков, ранее использовавшихся в сельскохозяйственных целях и расположенных вблизи населенных пунктов, заключение о наличии или отсутствии объектов историко-культурного наследия больше не требуется. В остальных случаях срок получения заключения сокращен до 15-30 дней. Можно с уверенностью сказать, что эти изменения ускорят реализацию инвестиционных и социальных проектов в стране, а также повысят эффективность государственного управления», — сказал глава кабмина.

Далее он подвел итоги второй реформы по отмене или упрощению требований к нотариальному удостоверению копий документов, представляемых гражданами в госорганы.

«Повышение качества государственных услуг и сокращение бюрократии — одна из наших главных задач. Однако ранее гражданам приходилось сталкиваться с множеством формальных и ненужных требований, в частности с обязательным нотариальным удостоверением копий документов. Такое требование было при участии в образовательных конкурсах, кадровом отборе, социальных программах и при приеме на работу. Граждане были вынуждены заверять у нотариуса копии паспортов, дипломов, трудовых книжек и свидетельств о рождении.

Эта практика доставляла гражданам реальные неудобства: приходилось тратить время, стоять в очередях, ездить в нотариальные конторы, платить деньги. В регионах проблема усугублялась нехваткой нотариусов. Иногда за одно заверение граждане платили от 200 до 800 сомов — это была лишняя финансовая нагрузка. Сегодня мы с уверенностью можем сказать: эта проблема решена. В течение 100 дней государственные органы пересмотрели свои внутренние регламенты и исключили избыточные и необоснованные требования. Кроме того, с помощью портала e-Kyzmat теперь можно подавать документы в электронном виде», — сказал Адылбек Касымалиев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/346113/
просмотров: 269
Версия для печати
Материалы по теме
Более 40 гектаров в Сокулуке передадут для строительства автосалона и логистики
Кабмин упростил порядок трансформации земельных участков
В Кара-Суйском районе 2,5 гектара сельхозземель перевели под жилье
Для переселения жителей приграничных участков в Лейлеке трансформируют земли
В Баткенской области построят новый город — более 800 гектаров трансформируют
Под индустриально-логистический центр трансформировали земли в Чуйской области
Подозреваемых в подделке документов для трансформации земли задержали в Узгене
Для строительства приграничного КПП на дороге Кичи-Капка трансформируют земли
Чиновники намерены упростить процедуру трансформации земель
В Бишкеке трансформировали 7,5 гектара земли под строительство спорткомплекса
Популярные новости
В&nbsp;КР&nbsp;будут платить по&nbsp;3&nbsp;тысячи сомов на&nbsp;детей: кому предназначено это пособие В КР будут платить по 3 тысячи сомов на детей: кому предназначено это пособие
Российский триллер, детективы и&nbsp;боевики. Что смотреть на&nbsp;следующей неделе Российский триллер, детективы и боевики. Что смотреть на следующей неделе
Следует&nbsp;ли вернуть в&nbsp;Кыргызстане смертную казнь? Опрос Следует ли вернуть в Кыргызстане смертную казнь? Опрос
В&nbsp;Бишкеке приступают к&nbsp;сносу исторического здания музыкального училища В Бишкеке приступают к сносу исторического здания музыкального училища
Бизнес
&laquo;Банк Компаньон&raquo; и&nbsp;Kwikpay запускают акцию для клиентов «Банк Компаньон» и Kwikpay запускают акцию для клиентов
История &laquo;ТАНСУ&raquo;: суд вынес вердикт, но&nbsp;компания остается в&nbsp;чужих руках История «ТАНСУ»: суд вынес вердикт, но компания остается в чужих руках
Угроза для топливной безопасности: кризисы в&nbsp;России и&nbsp;риски для Кыргызстана Угроза для топливной безопасности: кризисы в России и риски для Кыргызстана
&laquo;Зимние каникулы&raquo; с&nbsp;&laquo;Банком Компаньон&raquo;: главный приз акции&nbsp;&mdash; 4&nbsp;путевки в&nbsp;Таиланд «Зимние каникулы» с «Банком Компаньон»: главный приз акции — 4 путевки в Таиланд
6 октября, понедельник
12:51
За или против? Что думают граждане о законе о смертной казни За или против? Что думают граждане о законе о смертной...
12:43
Биржа Кыргызстана бьет рекорды: торговля выросла в шесть раз за два года
12:35
В Минстрое рассказали, сколько социальных объектов возводится в Кыргызстане
12:32
На строительство детсада в селе Кара-Булак выделят больше 100 миллионов сомов
12:30
«Банк Компаньон» и Kwikpay запускают акцию для клиентов