Стодневные реформы. В Кыргызстане упростили процедуры трансформации земель

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев в ходе аппаратного совещания подвел итоги 100-дневных реформ.

Он напомнил, что в рамках программы «Правительственные акселераторы» в этом году запущено десять реформ, направленных на решение различных социально-экономических вопросов, из которых четыре уже успешно реализованы, и сегодня подведены итоги еще двух реформ. В частности, упрощены процедуры перевода (трансформации) земельных участков с одной категории в другую. Прежний порядок трансформации занимал более чем год.

В результате усилий рабочих групп административные барьеры снижены. Сроки согласования и рассмотрения документов сокращены в несколько раз.

«Согласно новым правилам, градостроительные и археологические требования дифференцированы, а избыточные документы исключены. В итоге затрачиваемое время на трансформацию земельных участков сократилось с года до трех месяцев. Одним из наиболее сложных этапов ранее было получение археологического заключения. Из-за нехватки специалистов этот процесс занимал от трех до шести месяцев, но теперь он значительно упрощен. Для земельных участков, ранее использовавшихся в сельскохозяйственных целях и расположенных вблизи населенных пунктов, заключение о наличии или отсутствии объектов историко-культурного наследия больше не требуется. В остальных случаях срок получения заключения сокращен до 15-30 дней. Можно с уверенностью сказать, что эти изменения ускорят реализацию инвестиционных и социальных проектов в стране, а также повысят эффективность государственного управления», — сказал глава кабмина.

Далее он подвел итоги второй реформы по отмене или упрощению требований к нотариальному удостоверению копий документов, представляемых гражданами в госорганы.

«Повышение качества государственных услуг и сокращение бюрократии — одна из наших главных задач. Однако ранее гражданам приходилось сталкиваться с множеством формальных и ненужных требований, в частности с обязательным нотариальным удостоверением копий документов. Такое требование было при участии в образовательных конкурсах, кадровом отборе, социальных программах и при приеме на работу. Граждане были вынуждены заверять у нотариуса копии паспортов, дипломов, трудовых книжек и свидетельств о рождении.

Эта практика доставляла гражданам реальные неудобства: приходилось тратить время, стоять в очередях, ездить в нотариальные конторы, платить деньги. В регионах проблема усугублялась нехваткой нотариусов. Иногда за одно заверение граждане платили от 200 до 800 сомов — это была лишняя финансовая нагрузка. Сегодня мы с уверенностью можем сказать: эта проблема решена. В течение 100 дней государственные органы пересмотрели свои внутренние регламенты и исключили избыточные и необоснованные требования. Кроме того, с помощью портала e-Kyzmat теперь можно подавать документы в электронном виде», — сказал Адылбек Касымалиев.