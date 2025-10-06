Урология. При каких симптомах обращаться к врачу, пояснили медики

Урологические заболевания — это нарушения работы мочеполовой и выделительной систем. Их могут вызывать инфекции, возрастные изменения, генетическая предрасположенность или другие болезни. Об этом сообщает Бишкекский центр укрепления здоровья.

Специалисты отметили органы, которые могут быть затронуты:

почки;

мочеточники;

мочевой пузырь;

уретра;

предстательная железа;

наружные мужские половые органы.

Основные типы урологических заболеваний:

воспалительные процессы (цистит, пиелонефрит, уретрит, простатит);

доброкачественные заболевания простаты (аденома);

мочекаменная болезнь;

инфекции, передающиеся половым путем;

онкологические заболевания (рак почек, простаты, мочевого пузыря);

нарушения репродуктивной функции (бесплодие, эректильная дисфункция).

Симптомы, требующие обращения к врачу:

боль в пояснице или внизу живота;

учащенные позывы к мочеиспусканию, особенно ночью;

жжение, зуд или боль при мочеиспускании;

изменение цвета или прозрачности мочи;

патологические выделения из уретры;

проблемы с эрекцией или другие половые нарушения.

Самолечение при урологических заболеваниях опасно и может привести к осложнениям. При появлении симптомов важно как можно скорее обратиться к врачу-урологу.