Урология. При каких симптомах обращаться к врачу, пояснили медики

Урологические заболевания — это нарушения работы мочеполовой и выделительной систем. Их могут вызывать инфекции, возрастные изменения, генетическая предрасположенность или другие болезни. Об этом сообщает Бишкекский центр укрепления здоровья.

Специалисты отметили органы, которые могут быть затронуты:

  • почки;
  • мочеточники;
  • мочевой пузырь;
  • уретра;
  • предстательная железа;
  • наружные мужские половые органы.

Основные типы урологических заболеваний:

  • воспалительные процессы (цистит, пиелонефрит, уретрит, простатит);
  • доброкачественные заболевания простаты (аденома);
  • мочекаменная болезнь;
  • инфекции, передающиеся половым путем;
  • онкологические заболевания (рак почек, простаты, мочевого пузыря);
  • нарушения репродуктивной функции (бесплодие, эректильная дисфункция).

Симптомы, требующие обращения к врачу:

  • боль в пояснице или внизу живота;
  • учащенные позывы к мочеиспусканию, особенно ночью;
  • жжение, зуд или боль при мочеиспускании;
  • изменение цвета или прозрачности мочи;
  • патологические выделения из уретры;
  • проблемы с эрекцией или другие половые нарушения.

Самолечение при урологических заболеваниях опасно и может привести к осложнениям. При появлении симптомов важно как можно скорее обратиться к врачу-урологу.
