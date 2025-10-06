Урология. При каких симптомах обращаться к врачу, пояснили медики

Урологические заболевания — это нарушения работы мочеполовой и выделительной систем. Их могут вызывать инфекции, возрастные изменения, генетическая предрасположенность или другие болезни. Об этом сообщает Бишкекский центр укрепления здоровья.
Специалисты отметили органы, которые могут быть затронуты:
- почки;
- мочеточники;
- мочевой пузырь;
- уретра;
- предстательная железа;
- наружные мужские половые органы.
Основные типы урологических заболеваний:
- воспалительные процессы (цистит, пиелонефрит, уретрит, простатит);
- доброкачественные заболевания простаты (аденома);
- мочекаменная болезнь;
- инфекции, передающиеся половым путем;
- онкологические заболевания (рак почек, простаты, мочевого пузыря);
- нарушения репродуктивной функции (бесплодие, эректильная дисфункция).
Симптомы, требующие обращения к врачу:
- боль в пояснице или внизу живота;
- учащенные позывы к мочеиспусканию, особенно ночью;
- жжение, зуд или боль при мочеиспускании;
- изменение цвета или прозрачности мочи;
- патологические выделения из уретры;
- проблемы с эрекцией или другие половые нарушения.
Самолечение при урологических заболеваниях опасно и может привести к осложнениям. При появлении симптомов важно как можно скорее обратиться к врачу-урологу.