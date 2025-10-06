Кыргызстанцы высадили 14 тысяч деревьев в ущелье Кегети

Исражидин Зарипов организовал масштабный экологический фестиваль «Жашыл Дем», целью которого стала посадка 14 тысяч саженцев в горах ущелья Кегети. В этом ему помогали более 300 активистов.
«После гибели отца я поставил цель воплотить свою мечту детства — посадить огромный лес, — рассказывает организатор фестиваля. — В дополнение к этому меня, как и многих горожан, тревожит смог в столице».
Первый раз он провел подобную акцию этой весной. Тогда собралось около ста человек, посадили тысячу саженцев сосны. На этом Исражидин Зарипов решил не останавливаться и приобщить к полезному делу больше людей, а также разнообразить посадочный материал. Теперь в арсенале активиста лиственница (8 тысяч 500 штук), белая береза (4 тысячи штук) и тянь-шаньская ель (1 тысяча 500 штук).
«Я надеюсь, что новый лес не только украсит ущелье, но и поможет городу со смогом. Хоть эта местность далеко от столицы, но я считаю, что чем больше деревьев посадят в окрестностях Бишкека, тем чище там будет воздух. Возможно, стоя здесь, мы дышим кислородом, который выработан в Амазонке», — говорит он.
Поучаствовать в акции приехали блогеры, инфлюэнсеры, студенты, сотрудники банков, общественные деятели и неравнодушные кыргызстанцы.
Рабочий Кегетинского лесхоза Таалай Мааткулов с коллегами тщательно следит за высадкой деревьев. Он показывает, как это сделать правильно: «Расстояние между саженцами должно быть около трех метров. Корни должны свободно входить в лунку, а при засыпании полностью покрываться землей».
Исражидин Зарипов с командой будет внимательно следить за вновь посаженными деревьями, а на месте засохших высаживать новые. В его планах облагораживать не только горные склоны, но и города.