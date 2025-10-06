17:47
Общество

Кыргызстанцы высадили 14 тысяч деревьев в ущелье Кегети

Фото 24.kg. Экологический фестиваль «Жашыл Дем»

Исражидин Зарипов организовал масштабный экологический фестиваль «Жашыл Дем», целью которого стала посадка 14 тысяч саженцев в горах ущелья Кегети. В этом ему помогали более 300 активистов.

«После гибели отца я поставил цель воплотить свою мечту детства — посадить огромный лес, — рассказывает организатор фестиваля. — В дополнение к этому меня, как и многих горожан, тревожит смог в столице».

Первый раз он провел подобную акцию этой весной. Тогда собралось около ста человек, посадили тысячу саженцев сосны. На этом Исражидин Зарипов решил не останавливаться и приобщить к полезному делу больше людей, а также разнообразить посадочный материал. Теперь в арсенале активиста лиственница (8 тысяч 500 штук), белая береза (4 тысячи штук) и тянь-шаньская ель (1 тысяча 500 штук).

Фото 24.kg. Исражидин Зарипов
По словам Исражидина Зарипова, эти породы прекрасно подходят для здешнего климата. В ущелье Кегети отличная почва и погодные условия с достаточным количеством влаги — полив не требуется. Своей основной миссией молодой человек называет создание лесов в горных местностях.

«Я надеюсь, что новый лес не только украсит ущелье, но и поможет городу со смогом. Хоть эта местность далеко от столицы, но я считаю, что чем больше деревьев посадят в окрестностях Бишкека, тем чище там будет воздух. Возможно, стоя здесь, мы дышим кислородом, который выработан в Амазонке», — говорит он.

Поучаствовать в акции приехали блогеры, инфлюэнсеры, студенты, сотрудники банков, общественные деятели и неравнодушные кыргызстанцы.

Фото 24.kg. Экологический фестиваль «Жашыл Дем»
Бишкекчанка Бегимай Нусипаева приехала на экофестиваль с мужем и сыном. У них уже есть опыт посадки деревьев в собственном огороде: «Мы хотим добавить частицу своей души в общее дело, чтобы наша родина процветала. В городе очень не хватает деревьев, я надеюсь, скоро подобные акции пройдут и там».

Рабочий Кегетинского лесхоза Таалай Мааткулов с коллегами тщательно следит за высадкой деревьев. Он показывает, как это сделать правильно: «Расстояние между саженцами должно быть около трех метров. Корни должны свободно входить в лунку, а при засыпании полностью покрываться землей».

Фото 24.kg. Экологический фестиваль «Жашыл Дем»
Таалай Мааткулов рассказал, что в ущелье почва очень богата минералами и хорошо держит влагу, за счет этого принимаются около 70 процентов саженцев.

Исражидин Зарипов с командой будет внимательно следить за вновь посаженными деревьями, а на месте засохших высаживать новые. В его планах облагораживать не только горные склоны, но и города.
