Общество

Кыргызстанец в память об отце высадил деревья на 10 гектарах ущелья Кегети

Фото 24.kg. Экологический фестиваль «Жашыл Дем»

Исражидин Зарипов организовал масштабный экологический фестиваль «Жашыл Дем», целью которого стала посадка 14 тысяч саженцев в горах ущелья Кегети. В этом ему помогали более 300 активистов.

«После гибели отца я поставил цель воплотить свою мечту детства — посадить огромный лес, — рассказывает организатор фестиваля. — В дополнение к этому меня, как и многих горожан, тревожит смог в столице».

Первый раз он провел подобную акцию этой весной. Тогда собралось около ста человек, посадили тысячу саженцев сосны. На этом Исражидин Зарипов решил не останавливаться и приобщить к полезному делу больше людей, а также разнообразить посадочный материал. Теперь в арсенале активиста лиственница (8 тысяч 500 штук), белая береза (4 тысячи штук) и тянь-шаньская ель (1 тысяча 500 штук).

24.kg
Фото 24.kg. Исражидин Зарипов
По словам Исражидина Зарипова, эти породы прекрасно подходят для здешнего климата. В ущелье Кегети отличная почва и погодные условия с достаточным количеством влаги — полив не требуется. Своей основной миссией молодой человек называет создание лесов в горных местностях.

«Я надеюсь, что новый лес не только украсит ущелье, но и поможет городу со смогом. Хоть эта местность далеко от столицы, но я считаю, что чем больше деревьев посадят в окрестностях Бишкека, тем чище там будет воздух. Возможно, стоя здесь, мы дышим кислородом, который выработан в Амазонке», — говорит он.

Поучаствовать в акции приехали блогеры, инфлюэнсеры, студенты, сотрудники банков, общественные деятели и неравнодушные кыргызстанцы.

24.kg
Фото 24.kg. Экологический фестиваль «Жашыл Дем»
Бишкекчанка Бегимай Нусипаева приехала на экофестиваль с мужем и сыном. У них уже есть опыт посадки деревьев в собственном огороде: «Мы хотим добавить частицу своей души в общее дело, чтобы наша родина процветала. В городе очень не хватает деревьев, я надеюсь, скоро подобные акции пройдут и там».

Рабочий Кегетинского лесхоза Таалай Мааткулов с коллегами тщательно следит за высадкой деревьев. Он показывает, как это сделать правильно: «Расстояние между саженцами должно быть около трех метров. Корни должны свободно входить в лунку, а при засыпании полностью покрываться землей».

24.kg
Фото 24.kg. Экологический фестиваль «Жашыл Дем»
Таалай Мааткулов рассказал, что в ущелье почва очень богата минералами и хорошо держит влагу, за счет этого принимаются около 70 процентов саженцев.

Исражидин Зарипов с командой будет внимательно следить за вновь посаженными деревьями, а на месте засохших высаживать новые. В его планах облагораживать не только горные склоны, но и города.
https://24.kg/obschestvo/346082/
