В Таласской области после капитального ремонта открылся Дом культуры

В селе Жоон-Добо Айтматовского района Таласской области состоялось торжественное открытие Дома культуры имени Ташбоо Жумагулова после капитального ремонта. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Таласа.

Стоимость работ составила более 32,6 миллиона сомов, средства выделены из республиканского бюджета.

Отмечается, что обновленное здание отвечает современным требованиям и станет площадкой для проведения культурных мероприятий, направленных на укрепление единства и сохранение национальных ценностей.

В церемонии приняли участие представители администрации президента, министр культуры, информации и молодежной политики Мирбек Мамбеталиев, государственные и общественные деятели, деятели искусства, а также семья Ташбоо Жумагулова.

Ташбоо Жумагулов — общественный деятель и просветитель, родился в 1950 году в селе Жоон-Добо. Работал председателем Национальной комиссии по государственному языку, послом Кыргызстана в Турции, занимался развитием образования и культуры. Был удостоен медали «Даңк» и являлся почетным профессором ряда вузов.