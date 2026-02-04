19:30
USD 87.45
EUR 103.45
RUB 1.14
Общество

Счетная палата нашла нарушения на 10 миллионов сомов в бюджете Таласа

По итогам аудитов составления и исполнения бюджета Таласа за 2024 год выявлены финансовые нарушения и недостатки на 10 миллионов 263,5 тысячи сомов. Большая часть средств подлежит восстановлению в бюджет. Об этом сообщили в Счетной палате.

Проверки проводило территориальное подразделение СП КР по Бишкеку, Чуйской и Таласской областям. Аудиты охватили исполнение городского бюджета, деятельность мэрии и ее структурных подразделений, а также муниципальных предприятий с 1 января по 31 декабря 2024-го.

По результатам проверок восстановлению подлежат 9 миллионов 767,8 тысячи сомов, из которых 2 миллиона 110,8 тысячи возвращены в бюджет в ходе аудитов.

Основная часть нарушений связана с завышением стоимости и объемов строительно-монтажных работ на 5 миллионов 455,5 тысячи сомов. Нарушения в учете дебиторской задолженности составили 4 миллиона 36,1 тысячи сомов, при этом 2 миллиона 43,8 тысячи уже восстановлены.

Также выявлены сверхнормативные расходы на оплату труда и другие выплаты на 562,7 тысячи сомов, нарушения по взысканию задолженности и обязательных платежей, а также ошибки в учете основных средств и финансовых активов.

Материалы по отдельным эпизодам направлены в правоохранительные органы.

В частности, речь идет о заключении договоров на приобретение трех единиц заводского оборудования и аттракционов на 134 миллиона 318,1 тысячи сомов без предусмотренных законодательством закупочных процедур, а также о необоснованной предварительной оплате на $958,9 тысячи, произведенной управлением муниципальной собственности мэрии Таласа при расчетах с компаниями из Китая.

По итогам аудитов в адрес муниципалитета Таласа и его структурных подразделений направлены предписания об устранении выявленных нарушений.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/360627/
просмотров: 179
Версия для печати
Материалы по теме
В «Кыргызкомуре» прокомментировали нарушения, выявленные Счетной палатой
В энергетике выявлены неэффективные расходы свыше 500 миллионов сомов
Аудит Счетной палаты. В ряде госорганов выявлены нарушения по бюджету
Популярные новости
Переход на&nbsp;12-летку. Что изменится в&nbsp;новом учебном году Переход на 12-летку. Что изменится в новом учебном году
Крупнейший обвал золота вызвал панику: у&nbsp;магазина &laquo;Кыргызалтын&raquo; очередь Крупнейший обвал золота вызвал панику: у магазина «Кыргызалтын» очередь
Нагрузка растет. Минздрав Кыргызстана о&nbsp;фотографии рожениц в&nbsp;коридорах роддома Нагрузка растет. Минздрав Кыргызстана о фотографии рожениц в коридорах роддома
В&nbsp;Бишкеке в&nbsp;начале недели будет солнечно. Прогноз погоды на&nbsp;2-4 февраля В Бишкеке в начале недели будет солнечно. Прогноз погоды на 2-4 февраля
Бизнес
Ошиблись при переводе денег? В&nbsp;MBANK появился онлайн-возврат средств Ошиблись при переводе денег? В MBANK появился онлайн-возврат средств
Связь для тех, кто работает во&nbsp;благо страны: тариф &laquo;Мамлекеттик&raquo; Связь для тех, кто работает во благо страны: тариф «Мамлекеттик»
Миллион от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo; на&nbsp;Иссык-Куле Миллион от «Оптима Банка» на Иссык-Куле
Профессии исчезают. Что делать родителям старшеклассников? Профессии исчезают. Что делать родителям старшеклассников?
4 февраля, среда
19:29
В США двух граждан Казахстана обвинили в мошенничестве более чем на $1 миллиард В США двух граждан Казахстана обвинили в мошенничестве...
19:13
КР обозначила водную безопасность главной проблемой на саммите в Дубае
19:05
Счетная палата нашла нарушения на 10 миллионов сомов в бюджете Таласа
19:02
Фильм «Курак» получил три награды на кинофестивале во Франции
18:45
Садыр Жапаров пригласил американский бизнес в новые проекты в Кыргызстане