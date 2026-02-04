Счетная палата нашла нарушения на 10 миллионов сомов в бюджете Таласа

По итогам аудитов составления и исполнения бюджета Таласа за 2024 год выявлены финансовые нарушения и недостатки на 10 миллионов 263,5 тысячи сомов. Большая часть средств подлежит восстановлению в бюджет. Об этом сообщили в Счетной палате.

Проверки проводило территориальное подразделение СП КР по Бишкеку, Чуйской и Таласской областям. Аудиты охватили исполнение городского бюджета, деятельность мэрии и ее структурных подразделений, а также муниципальных предприятий с 1 января по 31 декабря 2024-го.

По результатам проверок восстановлению подлежат 9 миллионов 767,8 тысячи сомов, из которых 2 миллиона 110,8 тысячи возвращены в бюджет в ходе аудитов.

Основная часть нарушений связана с завышением стоимости и объемов строительно-монтажных работ на 5 миллионов 455,5 тысячи сомов. Нарушения в учете дебиторской задолженности составили 4 миллиона 36,1 тысячи сомов, при этом 2 миллиона 43,8 тысячи уже восстановлены.

Также выявлены сверхнормативные расходы на оплату труда и другие выплаты на 562,7 тысячи сомов, нарушения по взысканию задолженности и обязательных платежей, а также ошибки в учете основных средств и финансовых активов.

Материалы по отдельным эпизодам направлены в правоохранительные органы.

В частности, речь идет о заключении договоров на приобретение трех единиц заводского оборудования и аттракционов на 134 миллиона 318,1 тысячи сомов без предусмотренных законодательством закупочных процедур, а также о необоснованной предварительной оплате на $958,9 тысячи, произведенной управлением муниципальной собственности мэрии Таласа при расчетах с компаниями из Китая.

По итогам аудитов в адрес муниципалитета Таласа и его структурных подразделений направлены предписания об устранении выявленных нарушений.