Температурные рекорды. Самым холодным 4 октября в Бишкеке было в 1974 году

Самым холодным 4 октября в Бишкеке (тогда еще Фрунзе) было в 1974 году. Такие данные приводит ресурс «Погода и климат».

В тот день в столице зафиксировали -1,9 градуса.

Самым теплым — в 2013-м, когда температура составила +30,7 градуса.

Ресурс «Погода и климат» предоставляет сведения о погоде в разных уголках мира. Температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные сведения взяты с 1936 по 2024 год, а погодных аномалий — с 1898-го.

Норма среднемесячной температуры октября для столицы составляет 11,6 градуса.

За все время наблюдений самым холодным был октябрь 1901 года со среднемесячной температурой +0,6 градуса.

Самым теплым — октябрь 1997-го со средней температурой +15,9 градуса.

Согласно прогнозу синоптиков, 4 октября в столице ясно. Днем воздух прогреется до +18 градусов, а ночью до +7. 
