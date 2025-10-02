21:03
USD 87.45
EUR 102.79
RUB 1.07
Общество

Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке

Каждую неделю по четвергам в кинотеатрах Бишкека в прокат выходит несколько новых фильмов.

С сегодняшнего дня можно посмотреть две кыргызские ленты, фантастику с Дэйвом Батистой и Ольгой Куриленко, а также мультфильм о приключениях суриката и кабанчика.

1
«Битир» (комедия)

Заир экономит на всем: на еде, на одежде, на друзьях и даже на собственных чувствах. Для него любовь — это слишком дорогое удовольствие. Но когда он встречает девушку своей мечты, оказывается, что сердце нельзя купить по скидке. Вот только ее отец уверен: жмот не способен на настоящие чувства.

2
«Кош дегим келбейт 2» (мелодрама)

Прошло шесть лет с тех пор, как Акжол потерял свою любимую Чолпон. Все это время он жил только ради ребенка, не позволяя себе даже думать о новой любви. Но одна случайная встреча меняет все: в его жизнь входит Умут, свет которой способен растопить его замерзшее сердце.

3
«Мир в огне» (фантастика)

После того как мощная солнечная вспышка уничтожила восточное полушарие Земли, охотник за сокровищами отправляется в Европу, чтобы найти «Мону Лизу». Вскоре он осознает, что его ждет более важная миссия, чем поиск картины.

4
«Дом ада. Спуск к дьяволу» (ужасы)

Ванесса начинает видеть странные кошмары, в которых призраки ведут ее в «Отель Абаддон» — проклятое место, известное как «Дом Ада». К девушке обращается журналистка, которая находит связь между этим отелем, поместьем Кармайклов и цепочкой загадочных смертей, происходящих десятилетиями. Ванесса выясняет, что трагедия, случившаяся в прошлом, пробудила древнее зло и теперь «Дом Ада» требует новых жертв. Ей предстоит понять, как остановить демона, пока все ее кошмары не стали реальностью.

5
«Звонок. Последняя сессия» (ужасы)

Не блещущая оценками старшеклассница Чи-ен случайно посмотрела кассету 1998 года, где ее предшественницы играют в школе в прятки с призраком. Девушка выясняет, что все они получили высший балл на экзамене, а также, что раз она видела запись, теперь ей нужно сыграть с призраком или он будет ее преследовать.

6
«Тафити. Приключения на краю света» (мультфильм)

Беспечному и любознательному сурикату Тафити дедушка запрещает общаться с другими животными и всегда повторяет: «Мир полон опасности. Держись своих!». Но случай сводит Тафити с неуклюжим и болтливым кабанчиком Кисточкой. Мало того что сурикат свинье не товарищ, так еще и Кисточка невольно становится причиной неприятностей в семействе сурикатов.

  • О премьерах в кинотеатрах Бишкека на прошлой неделе читайте по этой ссылке.
  • Какие премьеры и новые сезоны сериалов выходят на этой неделе, можно посмотреть здесь.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/345648/
просмотров: 249
Версия для печати
Материалы по теме
Казахстанский актер Данияр Алшинов снялся в голливудском фильме «Альтер»
Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке
В прокат вышла комедия «Байкуш-4: Бизнес по-кыргызски»
Леонардо ДиКаприо и Дженнифер Лоуренс снимутся в фильме Мартина Скорсезе
Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке
В прокат выходит кыргызская драма «Вердикт»
Проект сериала об эпосе «Эр-Тоштук» приостановили. Кто приложил к этому руку
Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке
В прокат выходит кыргызская комедия «Байбиче»
Бишкекте түрк киносунун күндөрү башталды
Популярные новости
Автоматически штрафовать за&nbsp;непристегнутые ремни в&nbsp;машинах начнут с&nbsp;1&nbsp;октября Автоматически штрафовать за непристегнутые ремни в машинах начнут с 1 октября
Полис обязательного медстрахования. Зачем и&nbsp;кому его надо покупать Полис обязательного медстрахования. Зачем и кому его надо покупать
В&nbsp;Бишкеке 2&nbsp;октября временно отключат воду в&nbsp;нескольких районах города В Бишкеке 2 октября временно отключат воду в нескольких районах города
Таалайбек Ибраев: Зима будет тяжелой. Воды меньше, импорт дороже, тарифы растут Таалайбек Ибраев: Зима будет тяжелой. Воды меньше, импорт дороже, тарифы растут
Бизнес
СУПЕР-БОНУС! 500 сомов на&nbsp;карту MJunior для вашего ребенка СУПЕР-БОНУС! 500 сомов на карту MJunior для вашего ребенка
MEGA и&nbsp;столичная мэрия объединяют усилия для развития цифровых услуг MEGA и столичная мэрия объединяют усилия для развития цифровых услуг
В&nbsp;Токмаке откроют индустриальный парк и&nbsp;начнут производство автомобиля Muras В Токмаке откроют индустриальный парк и начнут производство автомобиля Muras
Акция &laquo;Банка Компаньон&raquo; и&nbsp;МПЦ: из&nbsp;осени&nbsp;&mdash; прямо на&nbsp;бархатный Фукуок Акция «Банка Компаньон» и МПЦ: из осени — прямо на бархатный Фукуок
2 октября, четверг
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 3 октября: дожди Прогноз погоды в Кыргызстане на 3 октября: дожди
20:40
Крупные инфраструктурные проекты обсудили Минфин Кыргызстана и ЕБРР
20:24
OpenAI стала самым дорогим стартапом в мире
20:00
Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке
19:43
В Джалал-Абадской области чиновников обвинили в продаже чужих земель