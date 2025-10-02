Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке

Каждую неделю по четвергам в кинотеатрах Бишкека в прокат выходит несколько новых фильмов.

С сегодняшнего дня можно посмотреть две кыргызские ленты, фантастику с Дэйвом Батистой и Ольгой Куриленко, а также мультфильм о приключениях суриката и кабанчика.

1 «Битир» (комедия) «Битир» (комедия)

Заир экономит на всем: на еде, на одежде, на друзьях и даже на собственных чувствах. Для него любовь — это слишком дорогое удовольствие. Но когда он встречает девушку своей мечты, оказывается, что сердце нельзя купить по скидке. Вот только ее отец уверен: жмот не способен на настоящие чувства.

2 «Кош дегим келбейт 2» (мелодрама)

Прошло шесть лет с тех пор, как Акжол потерял свою любимую Чолпон. Все это время он жил только ради ребенка, не позволяя себе даже думать о новой любви. Но одна случайная встреча меняет все: в его жизнь входит Умут, свет которой способен растопить его замерзшее сердце.

3 «Мир в огне» (фантастика)

После того как мощная солнечная вспышка уничтожила восточное полушарие Земли, охотник за сокровищами отправляется в Европу, чтобы найти «Мону Лизу». Вскоре он осознает, что его ждет более важная миссия, чем поиск картины.

4 «Дом ада. Спуск к дьяволу» (ужасы)

Ванесса начинает видеть странные кошмары, в которых призраки ведут ее в «Отель Абаддон» — проклятое место, известное как «Дом Ада». К девушке обращается журналистка, которая находит связь между этим отелем, поместьем Кармайклов и цепочкой загадочных смертей, происходящих десятилетиями. Ванесса выясняет, что трагедия, случившаяся в прошлом, пробудила древнее зло и теперь «Дом Ада» требует новых жертв. Ей предстоит понять, как остановить демона, пока все ее кошмары не стали реальностью.

5 «Звонок. Последняя сессия» (ужасы)

Не блещущая оценками старшеклассница Чи-ен случайно посмотрела кассету 1998 года, где ее предшественницы играют в школе в прятки с призраком. Девушка выясняет, что все они получили высший балл на экзамене, а также, что раз она видела запись, теперь ей нужно сыграть с призраком или он будет ее преследовать.

6 «Тафити. Приключения на краю света» (мультфильм)

Беспечному и любознательному сурикату Тафити дедушка запрещает общаться с другими животными и всегда повторяет: «Мир полон опасности. Держись своих!». Но случай сводит Тафити с неуклюжим и болтливым кабанчиком Кисточкой. Мало того что сурикат свинье не товарищ, так еще и Кисточка невольно становится причиной неприятностей в семействе сурикатов.