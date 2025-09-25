21:10
Общество

Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке

Каждую неделю по четвергам в кинотеатрах Бишкека в прокат выходит несколько новых фильмов.

С сегодняшнего дня можно посмотреть кыргызскую комедию, боевик с Леонардо Ди Каприо, Шоном Пенном и Бенисио дель Торо, а также фильм с Дакотой Джонсон.

1
«Байкуш-4: Бизнес по-кыргызски» (комедия)

Уже знакомые всем герои Эркин, Света и Кутя наконец-то решили завязать со своими безбашенными авантюрами и открыть швейный бизнес. Но, как обычно, все пошло «по-старому»: микрокредитчик обманывает их и грозится забрать дом, если те не выплатят крупную сумму. В ответ семья идет на крайний шаг — они похищают сына мошенника.

2
«Сүйүү жана байлык» (драма)

Этот фильм рассказывает об истории любви между президентом Республики Туран и его молодой возлюбленной. Глубоко эмоциональная драма, где политическая ответственность и личные чувства сталкиваются, показывая трудный выбор между сердцем и разумом.

3
«Русалочка и морской монстр» (мультфильм)

Русалочка и ее друзья отправляются в волшебное подводное путешествие, чтобы отыскать легендарное морское чудовище, и попутно открывают для себя настоящую дружбу и важность бережного отношения к природе.

4
«Нескромные» (комедия)

У Конора и Эшли кризис, и они решают вслед за друзьями Полом и Джули попробовать открытые отношения. Но сексуальный эксперимент быстро выходит из-под контроля. Конор начинает тайком встречаться с Джули, Эшли пускается во все тяжкие, а Пол мечтает лишь об одном — вернуть все как было. Оказывается, закрыть отношения куда сложнее, чем их открыть.

5
«Битва за битвой» (боевик)

Боб Фергюсон в молодости состоял в группировке революционеров вместе со своей женой. Спустя 16 лет в его дом врывается давний противник полковник Локджо. Боб обращается за помощью к своим бывшим соратникам, чтобы спасти дочь.

6
«Поезд-призрак» (ужасы)

Чтобы набрать просмотры, непопулярная ютюберша исследует городские легенды о подземке и решает снять видео о поезде-призраке. Смотритель станции рассказывает ей страшные городские легенды.

  • О премьерах в кинотеатрах Бишкека на прошлой неделе читайте по этой ссылке.
  • Какие премьеры и новые сезоны сериалов выходят на этой неделе, можно посмотреть здесь.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/344637/
