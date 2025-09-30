15:42
USD 87.40
EUR 102.47
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Выборы — 2025

Идите на выборы, иначе придут те, кто думает о своих карманах — политолог

Новый парламент должен отвечать современным запросам. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил политолог Айболот Айдосов.

По его словам, сейчас в обществе большой запрос на реформы.

«Мы видим, как нынешние государственные руководители работают, как все динамично меняется, развивается. Скорость этих изменений с каждым годом только увеличивается. Естественно, этот запрос требует определенной работы, и Жогорку Кенеша в том числе. Формат, в котором ранее пребывал парламент, не соответствует духу реального времени. Общество понимает — нужны другие люди, которые могли бы представлять их интересы в ЖК», — сказал Айболот Айдосов.

Он не исключил применение искусственного интеллекта для разработки предвыборных программ, однако посоветовал не полагаться полностью на ИИ.

Читайте по теме
Садыр Жапаров назначил досрочные выборы депутатов Жогорку Кенеша на 30 ноября

«Народ изменился, требует новых идей, проектов, и нужно это учитывать. Восьмой созыв должен быть абсолютно другим, отвечать духу времени. Если избиратели не пойдут на выборы, не будут читать программы кандидатов, то мы выберем очередных людей, которые думают не о стране, а о своих карманах. Все зависит от простых граждан — от нас с вами, от того, чего мы хотим — развития или продолжать оставаться в том положении, в котором пребывали до этого», — добавил политолог.

Айболот Айдосов отметил, что из-за слухов о возможном роспуске парламента подготовка к ним уже началась заранее.

«И это, на самом деле, считается нарушением избирательного законодательства. Следы таких действий можно увидеть в соцсетях, где активно размещают информацию о покупке оборудования для школ, спортивной формы и так далее. Наверное, на это внимание стоит обратить силовым органам, потому что это запрещается законом», — считает он.

Напомним, 25 сентября депутаты Жогорку Кенеша седьмого созыва проголосовали за самороспуск. До 30 сентября, согласно действующему законодательству, президент страны должен назначить дату проведения парламентских выборов. Президент назначил досрочные выборы депутатов ЖК на 30 ноября.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/345445/
просмотров: 344
Версия для печати
Материалы по теме
Садыр Жапаров назначил досрочные выборы депутатов Жогорку Кенеша на 30 ноября
Выборы-2025. Названа сумма вознаграждения членов избирательных комиссий
Почему к выборам привлекают учителей, объяснил член ЦИК
Выборы-2025. Админресурс в прежних объемах использоваться не будет — Маматов
Под видом агитаторов проникают в дома. В ЦИК предупреждают о мошенниках
Выборы-2025. Новое оборудование минимизирует большие затраты
На парламентских выборах в Молдове лидирует партия президента Майи Санду
Явка может быть выше. ЦИК отвечает на вопросы о досрочных выборах депутатов
Самороспуск Жогорку Кенеша: как событие восприняли за пределами Кыргызстана
ЦИК назначил оператора для обслуживания автоматизированных систем выборов
Популярные новости
Автоматически штрафовать за&nbsp;непристегнутые ремни в&nbsp;машинах начнут с&nbsp;1&nbsp;октября Автоматически штрафовать за непристегнутые ремни в машинах начнут с 1 октября
Кыргызстанцы теперь могут заменить водительские удостоверения в&nbsp;режиме онлайн Кыргызстанцы теперь могут заменить водительские удостоверения в режиме онлайн
В&nbsp;Бишкеке вынуждены создавать искусственные пробки&nbsp;&mdash; департамент транспорта В Бишкеке вынуждены создавать искусственные пробки — департамент транспорта
Питьевая вода дорожает? Кабмин меняет правила расчета тарифов Питьевая вода дорожает? Кабмин меняет правила расчета тарифов
Бизнес
IMEI-регистрация телефонов: шаг вперед для рынка устройств IMEI-регистрация телефонов: шаг вперед для рынка устройств
Новый код 506&nbsp;в сети&nbsp;О! нарасхват&nbsp;&mdash; успейте получить VIP-номер в&nbsp;подарок Новый код 506 в сети О! нарасхват — успейте получить VIP-номер в подарок
&laquo;Кыргызтелеком&raquo; информирует о&nbsp;возможных перебоях в&nbsp;работе интернета «Кыргызтелеком» информирует о возможных перебоях в работе интернета
ОСАГО онлайн в&nbsp;&laquo;АБанк&raquo;: удобно и&nbsp;с&nbsp;кешбэком до&nbsp;15&nbsp;процентов ОСАГО онлайн в «АБанк»: удобно и с кешбэком до 15 процентов
30 сентября, вторник
15:30
«Футбол — это жизнь»: в Бишкеке прошел турнир для партнеров сервиса «Яндекс Go» «Футбол — это жизнь»: в Бишкеке прошел турнир для партн...
15:24
ГКНБ задержал адвоката по подозрению в вымогательстве
15:15
Мэрия Бишкека получила космические снимки города: для чего они нужны
15:10
Почти половина студентов в Кыргызстане употребляют нездоровую пищу
15:09
Адылбек Касымалиев встретился с президентом Беларуси Александром Лукашенко