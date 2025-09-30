Новый парламент должен отвечать современным запросам. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил политолог Айболот Айдосов.

По его словам, сейчас в обществе большой запрос на реформы.

«Мы видим, как нынешние государственные руководители работают, как все динамично меняется, развивается. Скорость этих изменений с каждым годом только увеличивается. Естественно, этот запрос требует определенной работы, и Жогорку Кенеша в том числе. Формат, в котором ранее пребывал парламент, не соответствует духу реального времени. Общество понимает — нужны другие люди, которые могли бы представлять их интересы в ЖК», — сказал Айболот Айдосов.

Он не исключил применение искусственного интеллекта для разработки предвыборных программ, однако посоветовал не полагаться полностью на ИИ.

«Народ изменился, требует новых идей, проектов, и нужно это учитывать. Восьмой созыв должен быть абсолютно другим, отвечать духу времени. Если избиратели не пойдут на выборы, не будут читать программы кандидатов, то мы выберем очередных людей, которые думают не о стране, а о своих карманах. Все зависит от простых граждан — от нас с вами, от того, чего мы хотим — развития или продолжать оставаться в том положении, в котором пребывали до этого», — добавил политолог.

Айболот Айдосов отметил, что из-за слухов о возможном роспуске парламента подготовка к ним уже началась заранее.

«И это, на самом деле, считается нарушением избирательного законодательства. Следы таких действий можно увидеть в соцсетях, где активно размещают информацию о покупке оборудования для школ, спортивной формы и так далее. Наверное, на это внимание стоит обратить силовым органам, потому что это запрещается законом», — считает он.

Напомним, 25 сентября депутаты Жогорку Кенеша седьмого созыва проголосовали за самороспуск. До 30 сентября, согласно действующему законодательству, президент страны должен назначить дату проведения парламентских выборов. Президент назначил досрочные выборы депутатов ЖК на 30 ноября.