Общество

На кыргызско-китайской границе временно изменят режим работы пунктов пропуска

Временно изменится режим работы контрольно-пропускных пунктов «Торугарт-автодорожный» и «Иркештам-автодорожный» на кыргызско-китайском участке государственной границы.Об этом сообщила Пограничная служба ГКНБ КР.

По инициативе китайской стороны, связанной с празднованием в КНР Дня образования Китайской Народной Республики и Праздника середины осени, пропуск лиц, транспортных средств и грузов будет приостановлен:

• с 1 по 3 октября включительно.
• 6 октября.

В особом режиме КПП будут работать 4 и 5 октября — в эти дни пропускаться будут только грузовые транспортные средства и товары. Физические лица оформляться не будут.

Штатный режим функционирования КПП «Торугарт» и «Иркештам» полностью возобновится 7 октября.

Пограничная служба призывает граждан и перевозчиков учитывать данное расписание и заранее планировать маршруты пересечения кыргызско-китайской границы.
