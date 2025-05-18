10:35
USD 87.45
EUR 97.93
RUB 1.09
Происшествия

В Бишкеке женщина избила 94-летнюю пенсионерку, у нее сотрясение мозга

В Бишкеке женщина избила 94-летнюю пенсионерку, у нее сотрясение мозга. Об этом сообщили в УВД Ленинского района.

По его данным, в милицию с заявлением гражданка Ирина Г., которая попросила принять меры в отношении неизвестной женщины. По ее словам, в ходе словесной перепалки она причинила телесные повреждения бабушке С.Е. 1931 года рождения.

В рамках проверки в отделение была доставлена гражданка Ж.А. 1969 года рождения. В настоящее время проводится доследственная проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза. По ее результатам будет принято соответствующее процессуальное решение.

По словам заявительницы, 14 мая во дворе жилого дома агрессивная женщина напала на 94-летнюю Евгению Сидорину. Нападение на пенсионерку произошло после того, как она сделала замечание двум женщинам.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/329467/
просмотров: 97
Версия для печати
Материалы по теме
Верните здоровье сына. Мать избитого призывника в армии обратилась к властям
В Бишкеке мужчина избивал жену на глазах у прохожих. Его задержали
В Бишкеке мужчина жестоко избил свою жену. Она отказалась писать заявление
В Казахстане в школьном туалете избили подростков. Видео распространяют в КР
В Бишкеке двое парней избили сотрудника ППС и порвали ему форму
Воспитанник интерната попал в больницу после избиения одноклассником
Снизить страховые взносы для работающих пенсионеров намерены в Жогорку Кенеше
В Москве на кыргызских мигрантов устроили облаву
В Бишкеке три транссексуала избили иностранца
В Кара-Кульдже учительница бьет и ругает школьника. Начата проверка
Популярные новости
Брал взятки и&nbsp;организовал коррупционную схему. Задержан экс-начальник отдела ГНС Брал взятки и организовал коррупционную схему. Задержан экс-начальник отдела ГНС
По&nbsp;факту финансирования ОПГ Кольбаева объявлен в&nbsp;розыск казахский бизнесмен По факту финансирования ОПГ Кольбаева объявлен в розыск казахский бизнесмен
Бывшего вице-мэра Бишкека задержали за&nbsp;мошенничество в&nbsp;особо крупном размере Бывшего вице-мэра Бишкека задержали за мошенничество в особо крупном размере
Мужчина уснул в&nbsp;своем авто и&nbsp;cкончaлся на&nbsp;автомойке в&nbsp;Бишкеке Мужчина уснул в своем авто и cкончaлся на автомойке в Бишкеке
Бизнес
Royal Central Park: Гармония местной культуры и&nbsp;современной архитектуры Royal Central Park: Гармония местной культуры и современной архитектуры
ПОШЛА ЖАРА! Финальная распродажа смартфонов в&nbsp;О!Store&nbsp;&mdash; скидки до&nbsp;60&nbsp;процентов ПОШЛА ЖАРА! Финальная распродажа смартфонов в О!Store — скидки до 60 процентов
Возможны перебои в&nbsp;работе &laquo;Элкарт&raquo; и&nbsp;ELQR из-за обрыва каналов связи Возможны перебои в работе «Элкарт» и ELQR из-за обрыва каналов связи
Принимайте оплату легко&nbsp;&mdash; увеличивайте доход бизнеса с&nbsp;O!Bank Принимайте оплату легко — увеличивайте доход бизнеса с O!Bank
18 мая, воскресенье
10:29
В Бишкеке женщина избила 94-летнюю пенсионерку, у нее сотрясение мозга В Бишкеке женщина избила 94-летнюю пенсионерку, у нее с...
10:00
В Бишкеке опять будет солнечно. Прогноз погоды на 19-21 мая
09:30
Температурные рекорды. Самым теплым в Бишкеке было 18 мая 1970 года
09:00
Неделя-24. Аномальная жара в Бишкеке и перестановки из-за отставки госсекретаря
08:46
Победителем «Евровидения-2025» стал певец из Австрии Йоханнес Питч
17 мая, суббота
23:22
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в фото и видео читателей 24.kg
21:30
SpaceX предложила заменить GPS спутниками Starlink для глобальной навигации
21:27
Дональд Трамп анонсировал телефонный разговор с президентом России 19 мая