В Бишкеке женщина избила 94-летнюю пенсионерку, у нее сотрясение мозга. Об этом сообщили в УВД Ленинского района.

По его данным, в милицию с заявлением гражданка Ирина Г., которая попросила принять меры в отношении неизвестной женщины. По ее словам, в ходе словесной перепалки она причинила телесные повреждения бабушке С.Е. 1931 года рождения.

В рамках проверки в отделение была доставлена гражданка Ж.А. 1969 года рождения. В настоящее время проводится доследственная проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза. По ее результатам будет принято соответствующее процессуальное решение.

По словам заявительницы, 14 мая во дворе жилого дома агрессивная женщина напала на 94-летнюю Евгению Сидорину. Нападение на пенсионерку произошло после того, как она сделала замечание двум женщинам.