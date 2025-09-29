УПСМ Бишкека объяснили водителям, как важно уступать дорогу экстренным службам

В Бишкеке прошел рейд «Маяк». Об этом сообщает пресс-служба УПСМ.

По ее данным, это сделано с целью контроля за соблюдением Правил дорожного движения водителями в части предоставления преимущества проезда автомашин экстренных служб: скорой помощи, пожарной службы и другим специализированным транспортным средствам.

«Во время рейда проводилась разъяснительная работа с участниками дорожного движения о важности предоставления дороги автомашинам экстренных служб. УПСМ напоминает: при встрече с автомашинами скорой помощи, пожарной службы или милиции каждый водитель обязан беспрепятственно уступить им дорогу. УПСМ призывает всех водителей соблюдать Правила дорожного движения ответственно. Ваше одно действие может спасти чью-то жизнь», — напомнили в ведомстве.