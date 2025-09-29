В Кыргызстане запущена система «Отзывы» для оценки работы госорганов

В Кыргызстане внедрена информационная система «Отзывы», позволяющая гражданам напрямую оценивать работу государственных органов и качество предоставляемых ими услуг. Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифрового развития и инновационных технологий.

Через платформу пользователи могут выставлять оценки по пятибалльной шкале, оставлять комментарии о работе сотрудников и уровне сервиса, а также направлять предложения по улучшению. Госорганы, в свою очередь, получают возможность оперативно реагировать на отзывы, анализировать системные проблемы и повышать качество обслуживания населения.

Доступ к системе осуществляется через QR-коды, размещенные в учреждениях, или посредством мобильного приложения «Тундук».

Запуск «Отзывы» направлен на повышение прозрачности деятельности госструктур и развитие более открытого и ориентированного на граждан государственного управления.