17:47
USD 87.45
EUR 102.15
RUB 1.04
Общество

В Кыргызстане запущена система «Отзывы» для оценки работы госорганов

В Кыргызстане внедрена информационная система «Отзывы», позволяющая гражданам напрямую оценивать работу государственных органов и качество предоставляемых ими услуг. Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифрового развития и инновационных технологий.

Через платформу пользователи могут выставлять оценки по пятибалльной шкале, оставлять комментарии о работе сотрудников и уровне сервиса, а также направлять предложения по улучшению. Госорганы, в свою очередь, получают возможность оперативно реагировать на отзывы, анализировать системные проблемы и повышать качество обслуживания населения.

Доступ к системе осуществляется через QR-коды, размещенные в учреждениях, или посредством мобильного приложения «Тундук».

Запуск «Отзывы» направлен на повышение прозрачности деятельности госструктур и развитие более открытого и ориентированного на граждан государственного управления.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/345305/
просмотров: 283
Версия для печати
Материалы по теме
Технические работы. Онлайн-бронирование очереди в ЦОН временно недоступно
Государственное учреждение «Тундук» преобразуют в открытое акционерное общество
В Кыргызстане растет количество пользователей мобильного приложения «Тундук»
Для удобства кыргызстанцев полис ОСАГО доступен в цифровом формате
Почти 4 тысячи километров оптоволоконной сети для интернета проложили в КР
Документы, оформленные через «Тундук», могут быть признаны в странах ЕАЭС
В Кыргызстане создано ОАО «Тундук» с уставным капиталом 500 миллионов сомов
Плохо работает система идентификации лица в приложении Tunduk — Дастан Бекешев
Справка об инвалидности и индивидуальная программа реабилитации доступны онлайн
Техническая паспортизация недвижимости теперь доступна онлайн через Tunduk
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке вынуждены создавать искусственные пробки&nbsp;&mdash; департамент транспорта В Бишкеке вынуждены создавать искусственные пробки — департамент транспорта
Кыргызстанцы теперь могут заменить водительские удостоверения в&nbsp;режиме онлайн Кыргызстанцы теперь могут заменить водительские удостоверения в режиме онлайн
Питьевая вода дорожает? Кабмин меняет правила расчета тарифов Питьевая вода дорожает? Кабмин меняет правила расчета тарифов
В&nbsp;Бишкеке ожидаются дожди. Прогноз погоды на&nbsp;29&nbsp;сентября&nbsp;&mdash; 1&nbsp;октября В Бишкеке ожидаются дожди. Прогноз погоды на 29 сентября — 1 октября
Бизнес
&laquo;Кайрат&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Реал Мадрид&raquo; и&nbsp;другие матчи Лиги чемпионов на&nbsp;O!TV «Кайрат» — «Реал Мадрид» и другие матчи Лиги чемпионов на O!TV
Футбольная битва от&nbsp;KFC: кто завоевал кубок? Футбольная битва от KFC: кто завоевал кубок?
MJunior Fest&nbsp;&mdash; главный фестиваль осени для детей и&nbsp;родителей от&nbsp;MBANK MJunior Fest — главный фестиваль осени для детей и родителей от MBANK
Команда О! &mdash;&nbsp;&#8470;&nbsp;1&nbsp;на крупнейших киберучениях Кыргызстана Команда О! — № 1 на крупнейших киберучениях Кыргызстана
29 сентября, понедельник
17:27
Ежегодный месячник «Женское здоровье» стартует в Кыргызстане в октябре Ежегодный месячник «Женское здоровье» стартует в Кыргыз...
17:25
В Кыргызстане разоблачили «положенца», скрывавшегося в психиатрической клинике
17:22
«Кайрат» — «Реал Мадрид» и другие матчи Лиги чемпионов на O!TV
17:13
В Бишкеке техника ломает старый мост на Жибек Жолу
17:04
В Кыргызстане запущена система «Отзывы» для оценки работы госорганов