В Бишкеке 30 сентября переменная облачность. Температура воздуха днем ожидается +25 градусов.

Отключение света, газа, воды

Не будет горячей воды:

9.00-16.00 — улицы Шопокова, 34; Боконбаева, 61.

1-2 октября — районы, ограниченные улицами Алыбаева, Крылова, железной дорогой, улицей Осмонова;

30 сентября — районы, ограниченные улицами Мурманская, Гагарина, Садырбаева, Ахунбаева.

У кого намечается той

Каныбек Туманбаев

Родился 30 сентября 1981 года. Управляющий делами президента КР. Рамина Идырова Родилась 30 сентября 1988 года. Депутат Бишкекского горкенеша.

Памятные даты

Международный день переводчика

С 1991 года 30 сентября во многих странах отмечается профессиональный праздник устных и письменных переводчиков — Международный день переводчика.

Дата для праздника выбрана неслучайно, в этот день 30 сентября 420-го скончался Иероним Стридонский, один из четырех латинских отцов церкви, писатель, историк, переводчик. Он считается покровителем переводчиков.

