В Бишкеке 30 сентября переменная облачность. Температура воздуха днем ожидается +25 градусов.
Отключение света, газа, воды
Не будет горячей воды:
9.00-16.00 — улицы Шопокова, 34; Боконбаева, 61.
- 1-2 октября — районы, ограниченные улицами Алыбаева, Крылова, железной дорогой, улицей Осмонова;
- 30 сентября — районы, ограниченные улицами Мурманская, Гагарина, Садырбаева, Ахунбаева.
У кого намечается той
Каныбек Туманбаев
Родился 30 сентября 1981 года. Управляющий делами президента КР.
Рамина Идырова
Родилась 30 сентября 1988 года. Депутат Бишкекского горкенеша.
Памятные даты
Международный день переводчика
С 1991 года 30 сентября во многих странах отмечается профессиональный праздник устных и письменных переводчиков — Международный день переводчика.
Дата для праздника выбрана неслучайно, в этот день 30 сентября 420-го скончался Иероним Стридонский, один из четырех латинских отцов церкви, писатель, историк, переводчик. Он считается покровителем переводчиков.