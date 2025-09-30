01:33
USD 87.40
EUR 102.47
RUB 1.05
Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 30 сентября переменная облачность. Температура воздуха днем ожидается +25 градусов.

Отключение света, газа, воды

Не будет горячей воды:

  • 9.00-16.00 — улицы Шопокова, 34; Боконбаева, 61.

  • 1-2 октября — районы, ограниченные улицами Алыбаева, Крылова, железной дорогой, улицей Осмонова;
  • 30 сентября — районы, ограниченные улицами Мурманская, Гагарина, Садырбаева, Ахунбаева.

У кого намечается той

Каныбек Туманбаев

Родился 30 сентября 1981 года. Управляющий делами президента КР.

Рамина Идырова

Родилась 30 сентября 1988 года. Депутат Бишкекского горкенеша.

Памятные даты

Международный день переводчика

С 1991 года 30 сентября во многих странах отмечается профессиональный праздник устных и письменных переводчиков — Международный день переводчика.

Дата для праздника выбрана неслучайно, в этот день 30 сентября 420-го скончался Иероним Стридонский, один из четырех латинских отцов церкви, писатель, историк, переводчик. Он считается покровителем переводчиков.

Куда сходить

Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/345185/
просмотров: 246
Версия для печати
Материалы по теме
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Популярные новости
Автоматически штрафовать за&nbsp;непристегнутые ремни в&nbsp;машинах начнут с&nbsp;1&nbsp;октября Автоматически штрафовать за непристегнутые ремни в машинах начнут с 1 октября
Кыргызстанцы теперь могут заменить водительские удостоверения в&nbsp;режиме онлайн Кыргызстанцы теперь могут заменить водительские удостоверения в режиме онлайн
В&nbsp;Бишкеке вынуждены создавать искусственные пробки&nbsp;&mdash; департамент транспорта В Бишкеке вынуждены создавать искусственные пробки — департамент транспорта
Питьевая вода дорожает? Кабмин меняет правила расчета тарифов Питьевая вода дорожает? Кабмин меняет правила расчета тарифов
Бизнес
&laquo;Кайрат&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Реал Мадрид&raquo; и&nbsp;другие матчи Лиги чемпионов на&nbsp;O!TV «Кайрат» — «Реал Мадрид» и другие матчи Лиги чемпионов на O!TV
Футбольная битва от&nbsp;KFC: кто завоевал кубок? Футбольная битва от KFC: кто завоевал кубок?
MJunior Fest&nbsp;&mdash; главный фестиваль осени для детей и&nbsp;родителей от&nbsp;MBANK MJunior Fest — главный фестиваль осени для детей и родителей от MBANK
Команда О! &mdash;&nbsp;&#8470;&nbsp;1&nbsp;на крупнейших киберучениях Кыргызстана Команда О! — № 1 на крупнейших киберучениях Кыргызстана
30 сентября, вторник
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
29 сентября, понедельник
23:36
В Китае провели испытания самого мощного в мире летающего ветрогенератора
23:17
УПСМ Бишкека объяснили водителям, как важно уступать дорогу экстренным службам
22:41
Более 25 тысяч «умных» счетчиков установили в Таласской области
22:34
Госрегулирование цен на уголь вводят в Кыргызстане с 1 октября
22:25
Египетский спортсмен Ашраф Махрус сдвинул с места зубами 700-тонный корабль