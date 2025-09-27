17:11
Выборы — 2025

Важность активного участия учителей в избирательной кампании отметили в ЦИК

В ЦИК отметили важность активного участия работников образования в избирательной кампании и призвали руководителей на местах не чинить им необоснованных препятствий. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что на предыдущих выборах сотрудники сфер здравоохранения, культуры и образования активно работали в составе избирательных комиссий, внося значительный вклад в организацию и проведение избирательного процесса.

Так, по всей стране на 2 тысячах 492 избирательных участках работают 24 тысячи 995 членов избирательных комиссий, из которых 15 тысяч 496 (около 63 процентов) составляют педагоги. Кроме того, 1 тысяча 655 избирательных участков размещены в средних школах республики.

Однако Центризбиркому стало известно, что некоторые руководители районных и городских отделов образования Министерства просвещения, а также директора школ безосновательно исключают учителей из состава избирательных комиссий.

В комиссии подчеркнули, что привлечение педагогов к избирательному процессу необходимо не для агитации в пользу кандидатов или в качестве наблюдателей, а для организации работы на высоком уровне. Их многолетний опыт и ответственное отношение вносят весомый вклад в безупречное и качественное проведение предстоящей масштабной избирательной кампании.
