МИД КР дал рекомендации по оформлению студенческих виз США

Министерство иностранных дел Кыргызстана прокомментировало сообщения о трудностях, связанных с получением студенческих виз США.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что в последние месяцы Соединенные Штаты усилили проверку достоверности документов, финансовых гарантий и академической подготовки заявителей. Эти меры, подчеркнули в МИД, носят общий характер, применяются ко всем иностранным гражданам и являются частью общей стратегии правительства США в сфере миграционного регулирования и безопасности.

Кыргызстанцам, планирующим учебу в США, МИД рекомендует:

заранее и в полном объеме готовить пакет документов — подтверждение о зачислении, финансовые гарантии, академические справки и рекомендации (при необходимости);

предоставлять только точные и достоверные сведения в визовых анкетах;

учитывать возможность проверки публичной активности в соцсетях;

заблаговременно записываться на собеседование в консульство;

ориентироваться исключительно на официальные источники информации — сайты посольства США в Кыргызстане и Государственного департамента США.

Министерство заверило, что продолжит следить за ситуацией и при необходимости предоставит дополнительную информацию и помощь гражданам, которые планируют обучение за рубежом.