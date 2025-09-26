20:43
USD 87.45
EUR 102.15
RUB 1.04
Общество

МИД КР дал рекомендации по оформлению студенческих виз США

Министерство иностранных дел Кыргызстана прокомментировало сообщения о трудностях, связанных с получением студенческих виз США.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что в последние месяцы Соединенные Штаты усилили проверку достоверности документов, финансовых гарантий и академической подготовки заявителей. Эти меры, подчеркнули в МИД, носят общий характер, применяются ко всем иностранным гражданам и являются частью общей стратегии правительства США в сфере миграционного регулирования и безопасности.

Кыргызстанцам, планирующим учебу в США, МИД рекомендует:

  • заранее и в полном объеме готовить пакет документов — подтверждение о зачислении, финансовые гарантии, академические справки и рекомендации (при необходимости);
  • предоставлять только точные и достоверные сведения в визовых анкетах;
  • учитывать возможность проверки публичной активности в соцсетях;
  • заблаговременно записываться на собеседование в консульство;
  • ориентироваться исключительно на официальные источники информации — сайты посольства США в Кыргызстане и Государственного департамента США.

Министерство заверило, что продолжит следить за ситуацией и при необходимости предоставит дополнительную информацию и помощь гражданам, которые планируют обучение за рубежом.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/345110/
просмотров: 333
Версия для печати
Материалы по теме
Постановщик фильма «Оппенгеймер» стал президентом Гильдии режиссеров США
Дональд Трамп установил сбор в $100 тысяч за рабочие визы США для иностранцев
Участие в лотерее Green Card станет платным
В США произошло громкое политическое убийство: стреляли в сторонника Трампа
Россияне теперь могут подать документы на визу в США только в Астане и Варшаве
Китай предоставит пробный безвизовый режим гражданам России
МИД поясняет о порядке пребывания граждан Кыргызстана в США
В швейном цеху Бишкека 37 иностранцев работали с поддельными документами
Как выглядел Ниагарский водопад в День независимости Кыргызстана
В США волонтерам и гуманитарным фондам запретили помогать нелегальным мигрантам
Популярные новости
Во&nbsp;сколько обойдется тонна угля к&nbsp;зиме кыргызстанцам? Во сколько обойдется тонна угля к зиме кыргызстанцам?
Соседи пожаловались на&nbsp;супругу Алмазбека Атамбаева: оставила мусор в&nbsp;подъезде Соседи пожаловались на супругу Алмазбека Атамбаева: оставила мусор в подъезде
Когда закончится стройка возле ЦУМа, рассказал экс-мэр Бишкека Нариман Тюлеев Когда закончится стройка возле ЦУМа, рассказал экс-мэр Бишкека Нариман Тюлеев
Памятник Нузупу минбашы: об&nbsp;ошибках, исторической роли героя и&nbsp;самом монументе Памятник Нузупу минбашы: об ошибках, исторической роли героя и самом монументе
Бизнес
Узбекистан активно вносит вклад в&nbsp;глобальное движение за&nbsp;здоровье детей Узбекистан активно вносит вклад в глобальное движение за здоровье детей
Дефицит и&nbsp;рост цен на&nbsp;бензин в&nbsp;РФ: на&nbsp;АЗС начали ограничивать продажу Дефицит и рост цен на бензин в РФ: на АЗС начали ограничивать продажу
INTEGRA CITY демонстрирует инновации для городов на&nbsp;международной выставке INTEGRA CITY демонстрирует инновации для городов на международной выставке
Новый кирпичный завод Rot-Front открылся в&nbsp;Иссык-Атинском районе Новый кирпичный завод Rot-Front открылся в Иссык-Атинском районе
26 сентября, пятница
20:41
Проведение товарищеского матча по футболу против РФ готовы обсудить в КФС Проведение товарищеского матча по футболу против РФ гот...
20:30
Узбекистан активно вносит вклад в глобальное движение за здоровье детей
20:22
Турция отказалась от спора с Германией, что донер-кебаб это традиционное блюдо
19:45
Совет Федерации РФ продлил действующие правила поставок нефти в Кыргызстан
19:29
МИД КР дал рекомендации по оформлению студенческих виз США