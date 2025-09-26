14:27
В Кыргызстане отмечается резкое увеличение судебной нагрузки

25 сентября Жогорку Кенеш принял во втором и третьем чтениях Закон «О внесении изменений в конституционный Закон «О Верховном суде и местных судах». Об этом сообщает пресс-служба Совета судей.

По ее данным, принятый документ направлен на решение проблемы высокой нагрузки на судей и обеспечивает более оперативное реагирование на изменения в судебной системе.

В соответствии с новым законом определение штатной численности судей Верховного суда и местных судов будет осуществляться указом президента на основании предложений Совета судей и с согласованием председателя ВС КР.

Основной причиной принятия документа послужило резкое увеличение судебной нагрузки: за последние пять лет количество дел в судах первой инстанции выросло в два раза — со 125 тысяч 285 в 2020 году до 251 тысячи 62 в 2024-м.

В отдельных судах Чуйской области и Бишкека нагрузка на одного судью достигает 70-90 дел в месяц при установленной норме 20, что негативно отражается на эффективности рассмотрения дел и соблюдении процессуальных сроков.

Дополнительным фактором стало проведение административно-территориальной реформы. В состав города включены айыльные аймаки и села Аламединского и Сокулукского районов, что значительно увеличило объем дел, поступающих в городские суды. Однако перераспределение штатных единиц между судами без внесения соответствующих изменений в законодательство было невозможно, что препятствовало своевременному решению проблемы.

Принятие закона позволит гибко и своевременно перераспределять численность судей в зависимости от актуальной нагрузки на суды, повысить качество и доступность правосудия, а также сократить сроки рассмотрения дел.
