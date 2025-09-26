14:27
Выборы — 2025

Явка может быть выше. ЦИК отвечает на вопросы о досрочных выборах депутатов

Фото ЦИК. Кайрат Маматов

Накануне седьмой созыв Жогорку Кенеша объявил о самороспуске, открывая дорогу внеочередным выборам депутатов.

Что это значит для политических партий, самовыдвиженцев и рядовых избирателей? Как будет формироваться бюджет и определяться округа? На эти и другие важные вопросы 24.kg ответил член Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кайрат Маматов.

— Можно ли уже утверждать, что 30 ноября состоятся внеочередные выборы депутатов?

— Да, согласно закону, президент издает указ в течение пяти дней. И можно уже говорить, что, скорее всего, 30 ноября состоятся выборы.

— ЦИК распространила сообщение, что политические партии, желающие участвовать в выборах, должны уведомить ее в течение трех дней. А что будет с самовыдвиженцами?

— Мы заранее уведомили политические партии, потому что там есть пакет документов, который нужно представить. Самовыдвиженцы тоже будут регистрироваться параллельно с партиями.

— Готова ли карта округов? Ранее сообщалось, что округа будут определяться в зависимости от численности населения. Означает ли это, что в Бишкеке будет больше, чем четыре округа?

— Границы округов будут определены в течение пяти дней со дня указа главы государства. Пока предварительные работы ведутся, но точной карты еще нет. В Бишкеке сохраняются привычные четыре округа. Присоединенные в результате административно-территориальной реформы некоторые населенные пункты могут быть отнесены к другим округам — Сокулукскому или Иссык-Атинскому.

— Есть ли предварительные расчеты бюджета на досрочные выборы в 2025 году, сколько потребуется денег? Успел ли Жогорку Кенеш внести в республиканский бюджет изменения?

— Пока точная смета расходов неизвестна, работа еще ведется. Но могу сказать, что бюджет примерно будет такой же, как в предыдущие годы. Что касается внесения изменений в республиканский бюджет, то депутаты Жогорку Кенеша даже после самороспуска сохраняют свои полномочия и могут собраться для внесения изменений в закон.

— Если депутаты не теряют свои полномочия, но в то же время будут баллотироваться в следующий парламент, как будут расцениваться их встречи с избирателями, вручение подарков, что некоторые нардепы начали делать еще до самороспуска?

— Да, некоторые депутаты уже активизировались. До издания указа о дате выборов Центризбирком в такую деятельность не может вмешиваться. Но после назначения выборов все это будет отслеживаться. Если человек даже встречается с избирателями в качестве действующего нардепа, оказывает какую-то помощь, занимается благотворительностью, но при этом является кандидатом, то это нарушение закона. После объявления указа ЦИК сделает заявление, в котором будет призывать всех соблюдать закон и не заниматься благотворительностью или подкупом. Все такие случаи при поступлении жалоб будут рассматриваться.

— Чем сейчас занимается Центризбирком, какую подготовительную работу проводит?

— Мы организовали встречу с членами территориальных комиссий, местными органами самоуправления, чтобы проводилась работа с населением по разъяснению нового закона о выборах. Как вы знаете, выборы пройдут по новой системе, и пока не все избиратели знают подробности.

— Ранее часто говорилось о низкой явке. С учетом нового закона и новой системы не будет ли она еще ниже?

— На самом деле система очень простая, проще, чем была в 2021 году, когда нужно было запоминать номер партии, номер кандидата. Сейчас в бюллетенях не будет даже названия партий. Кроме этого, мы ввели дистанционное голосование, опробовали его на местных выборах. И теперь граждане смогут проголосовать на любом участке, независимо от того, где они прописаны, но голосовать могут за кандидата из своего округа. Также мы охватим участками места большого скопления людей — вокзалы, аэропорты и так далее. Так что, думаю, в этом году явка будет выше.
