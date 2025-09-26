В Кыргызстане меняют правила присвоения ИНН: появится новый код для иностранцев

Фото из интернета. В Кыргызстане меняют правила ИНН и ИЖН: появится новый код для иностранцев

Кабинет министров Кыргызстана утвердил поправки в постановление «Об утверждении порядка присвоения и изменения идентификационного личного номера».

Решение принято для устранения нормативных и технических коллизий, возникших из-за совпадения первых разрядов в структуре идентификационного личного номера и идентификационного налогового номера, а также для обеспечения стабильной работы государственных и коммерческих информационных систем.

В структуре ИНН уточнено обозначение пола:

«1» — женщина,

«2» — мужчина (для граждан КР);

Введен новый код «4» — признак отличия номеров, присвоенных иностранным гражданам и лицам без гражданства.

Министерству цифрового развития и инновационных технологий и учреждению «Кызмат» поручено внести соответствующие изменения в автоматизированные информационные системы.

Постановление вступает в силу с 1 июля 2025 года.