Будьте осторожны. ДГСЭН предупреждает о БАД с мелатонином и симетиконом

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) ввела временную санитарную меру в отношении биологически активных добавок (БАД), содержащих вещества мелатонин и симетикон. Об этом сообщил департамент профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора КР.

Санитарная мера заключается во временном приостановлении реализации таких БАД на территории Российской Федерации. Решение принято в целях защиты здоровья населения от возможных рисков, связанных с употреблением указанных веществ.

Причины введения этой меры:

для мелатонина и симетикона отсутствуют утвержденные допустимые нормативы содержания и критерии их безопасности в составе БАД;

мелатонин является гормоном, зарегистрированным в качестве лекарственного средства, и не предусмотрен к использованию в составе БАД;

симетикон — синтетическое вещество, также зарегистрированное как лекарственное средство (например в препарате «Эспумизан»), и его применение в составе БАД противоречит требованиям техрегламентов Таможенного союза;

отсутствуют достоверные подтверждения, что применяемый в ряде БАД «растительный мелатонин» действительно имеет такое происхождение, так как в природе он содержится в крайне малых количествах, а промышленное выделение невозможно в необходимых объемах.

Департамент обращает внимание на то, что БАД с содержанием мелатонина и симетикона могут находиться в обращении на рынке Кыргызстане.

В этой связи гражданам рекомендуют проявлять осторожность и воздержаться от приобретения и употребления подобных продуктов до появления достаточных научных данных, подтверждающих их безопасность.