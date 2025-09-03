15:44
Отбор льготных препаратов проводится по новой методологии — ФОМС

Перечень препаратов, которые можно приобрести по льготному рецепту, постоянно пересматривается, внедрена новая методология отбора. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщила начальник управления Фонда обязательного медицинского страхования Жипара Азизбекова.

По ее словам, заявки на включение в перечень того или иного лекарства могут подавать общегражданское население (через семейного врача), неправительственные организации, фармкомпании, пациентские сообщества, врачи.

Не все врачи в КР информируют пациентов о доступных льготах на лекарства

«Все заявки рассматриваются, ни одна без внимания не остается. Отбор проходит в два этапа. На первом независимые друг от друга эксперты, фармацевты анализируют каждый препарат. Комиссия изучает, доказана ли эффективность лекарственного средства, зарегистрировано ли оно в Кыргызстане, включено ли в клинические руководства и протоколы. После этого список передается следующей комиссии, которая рассчитывает возможности бюджета — можно ли внести новый препарат в перечень, ведь речь о государственных средствах», — сказала Жипара Азизбекова.

Она добавила, что в списке льготных лекарств более 600 наименований по всем нозологиям, которые лечат на амбулаторном уровне.

Отметим, что один из радиослушателей возмутился перечнем. По его словам, в комиссии сидят кардиологи, поэтому в списке много препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, а по другим болезням «ничего не меняется».

Жипара Азизбекова заверила, что это не так. 
