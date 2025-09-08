17:54
Общество

В обновленный перечень лекарств ВОЗ вошли препараты для лечения рака и диабета

В обновленный перечень основных лекарственных средств Всемирной организации здравоохранения вошли эффективные препараты для лечения рака и диабета.

Как сообщается на сайте ВОЗ, в список также добавлены препараты для терапии муковисцидоза, псориаза, гемофилии и других заболеваний крови.

В примерные перечни ВОЗ включаются лекарства, необходимые для обеспечения приоритетных потребностей населения в медицинской помощи. Такие перечни приняты более чем в 150 странах и служат нормативной основой для организации государственных закупок, лекарственного обеспечения, медицинского страхования и возмещения расходов на препараты.

Примерный перечень ВОЗ впервые выпущен в 1977 году и предназначался в основном для повышения доступности лекарств в развивающихся государствах. Однако последующие издания перечня зарекомендовали себя в качестве надежного глобального инструмента принятия политических решений о выборе лекарств, которые должны быть повсеместно доступны во всех системах здравоохранения.

Уточняется, что обновленные перечни содержат 523 основных препарата для взрослых и 374 — для детей, отражая наиболее насущные потребности общественного здравоохранения.
