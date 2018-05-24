В Кыргызстан БАДы завозят контрабандой и без контроля

«В Кыргызстан БАДы попадают на рынок, минуя необходимые экспертизы, контрабандным путем», — заявила сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутат Аида Исмаилова.

По ее словам, правительство должно взять под контроль вопрос ввоза биологически активных добавок (БАД). Ведь в Кыргызстане сложилась недобросовестная практика, когда гражданам предлагают БАДы под видом лекарств. В итоге люди за огромные деньги получают пустышки вместо лечения.

«С другой стороны, некоторые компании не регистрируют лекарственные препараты, а предлагают их как БАДы. Огромное количество БАДов свободно продают и в аптеках, и в фитнес-клубах, через Интернет. Но многие из них не зарегистрированы и не имеют лицензии на продажу», — подчеркнула Аида Исмаилова.

В Кыргызстане БАДы остались вне поля зрения законодательства. В результате они попадают на рынок, минуя экспертизу. Особенно актуален вопрос в связи с присоединением Кыргызстана к ЕАЭС. Аида Исмаилова

Она добавила, что во многих странах мира контроль за рынком БАД решают серьезно, на законодательном уровне. Парламентарий уверена, что с помощью БАДов можно устраивать такие террористические акции, которые никому и не снились, так как в добавках могут быть сильнодействующие и психотропные вещества.