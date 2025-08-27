Не все врачи в КР информируют пациентов о доступных льготах на лекарства

Не все врачи в Кыргызстане информируют пациентов о доступных льготах на лекарственные средства. Об этом 24.kg сообщили в Фонде обязательного медицинского страхования.

По данным ведомства, за 12 месяцев 2024 года врачи центров семейной медицины/групп семейных врачей выписали 1 миллион 732 тысячи льготных рецептов, в том числе 1 миллион 551 тысячу — по дополнительной программе ОМС, доступной для застрахованной части населения, и 180,7 тысячи рецептов — по программе госгарантий (при отдельных заболеваниях).

Максимальное количество выписанных по доппрограмме ОМС рецептов пришлось:

на пенсионеров — 26 процентов;

на работающих и индивидуальных предпринимателей — 20 процентов;

на женщин с диагнозом, связанным с беременностью, — 20 процентов;

фермеров — 12 процентов;

детей и студентов — 8 процентов.

За шесть месяцев 2025-го врачи ЦСМ/ГСВ выписали 900,6 тысячи льготных рецептов, в том числе льготной категории больных по программе госгарантий 123,3 тысячи и 777,3 тысячи рецептов для застрахованных пациентов.

В ведомстве отметили, что важную роль в информировании пациентов о возможности получения льготных рецептов играют именно медики. Однако есть проблема недостаточной активности некоторых врачей в этом вопросе.

В ФОМС отметили, что предпринимают дополнительные шаги для повышения осведомленности населения. В аптеках, находящихся в группах семейных врачей и центрах семейной медицины, размещены информационные стенды о льготных рецептах. На сайте фонда любой может ознакомиться с предоставляемыми государством льготами и порядком их оформления.

«К сожалению, большинство наших граждан сами довольно пассивны в вопросах повышения собственной осведомленности о медицинских услугах и порядке их получения и мало интересуются этим», — добавили в Фонде ОМС.