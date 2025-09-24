13:44
Общество

Еще одно здание для школы имени Мамытова построят в Оше за 229 миллионов сомов

Еще одно здание для школы имени Жолона Мамытова построят в Оше за 229 миллионов сомов. Объявлен тендер, сообщается на портале госзакупок.

Уточняется, что управление капитального строительства мэрии южной столицы объявило открытый тендер на строительство дополнительного здания для средней школы № 32. Корпус построят на территории учебного заведения.

Запланированная стоимость проекта составляет 228 миллинов 903 тысячи 604 сома.

Заявки принимают до 8 октября 2025 года.

В конкурсе могут принять участие строительные компании, соответствующие установленным требованиям.
