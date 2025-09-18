21:24
Общество

Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке

Каждую неделю по четвергам в кинотеатрах Бишкека в прокат выходит несколько новых фильмов.

С сегодняшнего дня можно посмотреть кыргызскую драму, триллер по роману Стивена Кинга, научно-фантастический боевик и фэнтези с Марго Робби и Колином Фарреллом.

1
«Вердикт» (драма) 

Арман — влиятельный бизнесмен и землевладелец, строгий и решительный, которого все боятся и уважают. Жена и дочери живут под его влиянием, но за внешним благополучием скрываются сложные эмоции, секреты и скрытая борьба за свободу. Со временем жена начинает делать непростые выборы, а дочери оказываются втянуты в события, которые проверяют их любовь, верность и моральные принципы.

2
«Долгая прогулка» (триллер) 

В стране проводится ежегодное соревнование «Долгая прогулка», в котором участвуют сто молодых людей. Они должны идти со скоростью выше трех миль в час, после трех нарушений участник выбывает. Главный приз — крупная сумма и исполнение всех желаний до конца жизни.

3
«Пункт назначения. Смертельная игра» (ужасы) 

Робби необъяснимым образом выжил в катастрофе, в которой погибла его девушка. И теперь он готов на все, чтобы еще хоть раз поговорить с ней. Гадалка рассказывает ему об одном ритуале, для проведения которого парень собирает группу отчаянных ребят, чтобы начать древнюю игру. Но смерти не нужно специальное приглашение — она сама готова прийти за выжившими и предложить им свою игру.

4
«Альтер» (фантастика) 

После глобальной катастрофы мир повернул не туда. Генетически улучшенные люди живут в роскоши, а остальные ютятся в бедных районах. Леон, инвалид и гениальный изобретатель, создает экзоскелет, чтобы защитить слабых и бросить вызов тем, кто отнял у него все.

5
«Большое смелое красивое путешествие» (фэнтези) 

Сара и Дэвид не были знакомы до встречи на свадьбе общего друга. Вскоре они отправляются в большое смелое красивое путешествие, в ходе которого им предстоит заново пережить важные моменты из своего прошлого. Это помогает им понять, как они оказались в точке, где находятся сейчас, и, возможно, даст шанс изменить будущее.

6
«Тот самый» (ужасы) 

Молодой перспективный футболист получает приглашение тренироваться в изолированном комплексе ветерана команды. Почти завершивший карьеру легендарный квотербек наставляет молодого спортсмена и знакомит его с внутренним миром славы, амбиций, власти и стремления к совершенству.

  • О премьерах в кинотеатрах Бишкека на прошлой неделе читайте по этой ссылке.
  • Какие премьеры и новые сезоны сериалов выходят на этой неделе, можно посмотреть здесь.
