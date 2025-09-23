Темп прироста ВВП в Кыргызстане за восемь месяцев составил 11 процентов

Первый заместитель председателя кабинета министров Данияр Амангельдиев провел встречу с постоянным координатором системы ООН в Кыргызской Республике Антье Граве.

В ходе встречи стороны обсудили текущее социально-экономическое развитие страны, ход реализации Целей устойчивого развития (ЦУР), а также совместные инициативы в сферах экологии, изменения климата и развития зеленой экономики.

Данияр Амангельдиев отметил, что экономика КР демонстрирует ускоренный рост:

— в среднем за последние три года темп прироста ВВП составил 9 процентов, за восемь месяцев 2025 года — 11 процентов;

— к 2030-му планируется достигнуть объема ВВП не менее $30 миллиардов, что на 71 процент превысит показатель 2024 года.

Отдельное внимание уделено интеграции ЦУР в национальные программы развития. Утверждена матрица показателей с 217 индикаторами, на основе которых проводится регулярный мониторинг прогресса.

Фото пресс-службы президента. Рабочая встреча

Отмечено значительное увеличение доходной части государственного бюджета, что позволило обеспечить рост заработной платы работников бюджетной сферы, пенсий и пособий, а также в прошлом году снизить уровень бедности населения на 4,1 процентных пункта.

Антье Граве отметила готовность системы ООН оказывать содействие в ключевых направлениях — социальной защите, гендерном равенстве, охране окружающей среды и других сферах.