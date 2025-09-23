Ремонтные работы. Частично будет закрыт ряд железнодорожных переездов

ГП «НК «Кыргыз темир жолу» сообщает, что в связи с путевыми ремонтными работами:

— 24 сентября с 8.00 до 17.00 будет закрыт железнодорожный переезд на 3 тысячи 713-м километре (Вознесеновский переезд, перегон Каинда — Кара-Балта по улице Центральной). Объезд — по улице Владимирова (3 тысячи 716-й километр);

Фото ГП «НК «Кыргыз темир жолу». Железнодорожный переезд

— 25 сентября с 8.00 до 18.00 будет частично ограничено движение (одна полоса) на железнодожном переезде по улице Льва Толстого (пересечение с улицей Тимура Фрунзе). Объезд — по улицам Тимура Фрунзе, Лущихина, Алыкулова, Льва Толстого, Садыгалиева;

— 26 сентября с 8.00 до 17.00 будет закрыт железнодорожный переезд на 3 тысячи 757-м километре (перегон Шопокова — Сокулук по улице Железнодорожной). Объезд — через переезд в селе Маловодном (3 тысячи 762-й километр по улице Ленина).