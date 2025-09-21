22 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В столице и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

9.30-17.30 — микрорайон «Кок-Жар», дом № 4, жилмассив «Учкун» (улицы Ауэзова, Уч-Тулга, Казан-Булак, Шабдана Баатыра, проспект Чуй);

9.30-18.30 — жилмассив «Кок-Жар» (улица Босого);

9.00-17.00 — жилмассивы «Ак-Ордо» (улицы Ахунбаева, Каркыра), «Ала-Арча» (улицы Мусуралиева, Торгой), микрорайон «Джал-29», дом № 109/1, отрезки улиц Токтогула, Логвиненко, жилмассив «Ала-Арча» (улицы Горная, Баха), жилмассив «Чон-Арык» (улица Семетей), улица Месароша, дом № 96, жилмассив «Мурас-Ордо» (улицы Мурас-Ордо-8 — Мурас-Ордо-10), село Мраморное (улица Ак-Чий);

13.00-17.00 — село Пригородное (улицы Горького, Первомайская, Маяковского).

Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — село Карла Маркса (улицы Шопокова, Набережная, Пушкина), Кок-Жар, жилмассивы «Салкын-Тор», «Хан-Тенир», «Орбита», «Оскон-Ордо» (улицы Чокана Валиханова, Южный, БЧК).

Жайылский РЭС

9.00-17.00 — город Кара-Балта (улицы Гоголя, Комсомольская, Крупская), села Ак-Башат (кошары), Суусамыр.

Кеминский РЭС

9.00-17.00 — села Кичи-Кемин, Жаны-Жол;

9.00-18.00 — село Кызыл-Октябрь (улица Пионерская);

9.00-17.00 — село Кароол-Добо.

Кантский РЭС

9.00-17.00 — села Туз, Милянфан (улицы Речная, Ленина, Молодежная, Маслянова, Арли Есеза), Интернациональное (улицы 50 лет Октября, Лермонтова, Пушкина, Новая), Нижняя Серафимовка (улицы Подгорная, Речная).

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Садовое (улица Шевченко), Сретенка (больница);

9.00-18.00 — села Темен-Суу (улица Красноармейская), Ак-Башат.

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Гавриловка (улицы Чекменеева, Забайкальская, Горького, Пушкина, Олимпий РЭСская, Степная, Фрунзе, Школьная, Северная, Дружба, Новая, Балыкбаева, переулки Школьный, Забайкальский, садовое товарищество «Южное»), Асылбаш (улица Шопокова), Северное (улица Матросова);

9.00-18.00 — село Новопавловка (улицы Азия-Ордо, Манаса, Гоголя, Проектируемая, Чон-Арык, Эне-Сай);

9.00-13.00 — село Новопавловка (улицы Ай Кол, Достук, Дуйшенбиева, Алтын-Ордо, Семиз Кол, Адилет, Баян, Жаштык, Сары Озон, Сулайман-Тоо, Маматемин-Ата, Жангир уулу Аппаз, Керемет, Керме-Тоо, Ак-Шоола, Нур Заман, Хан-Тенри, Улар Тоо, переулок Манас)

12.00-17.00 — село Новопавловка (улицы Северная, Садовая, Корсаковых, Крупская, Луговая, Фрунзе, Колхозная, Свердлова, Проектируемая, Репина, Лавровых, Деповская, Степная, Учительская, Школьная, Советская, Молодежная, Пограничная, Усупбаева, тупик Колхозный, улицы Корсаковой, Крупской).

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — села Панфиловка (улица Центральная, переулок Каиндинский), Чалдовар (улицы Подгорная, Ленина, Верхняя, Ташкентская, Чапаева, Луговая, Советская, переулки Широкий, Терновка, Мичурина), Вознесеновка (улицы Калинина, Ленина).

Чуйский РЭС

9.00-17.00 — город Токмок (улица Кирова);

9.00-16.00 — села Чуй (улицы Шоссейная, Мельничная), Калиновка (улица Болот Аскар).

Иссык-Атинский РЭС

9.00-19.00 — село Красная Речка (улицы Молдокулова, Юбилейная, Кривощекова, Жукова, Первомайская, Комсомольская, Толбашиева);

9.00-17.00 — село Советское (улица Комплексная).

Иссык-Кульская область

9.00-17.00 — город Каракол (улицы Абдрахманова, дом № 125, микрорайон «Кашка-Суу», дом № 11, улицы Жакыпова, дома № 48,46, Токтогула, Щелководная, Санташкая, Кутманалиева, Айтбаева, Искакова, Жакшылык, Гоголя, Сталинградская), села Челпек, Бору-Ба ш, Кош-Добо, Долон, Тасма, Мин-Булак, Арал, Талды-Суу, Ичке-Суу, Туура-Суу, Дон-Талаа.

Таласская область