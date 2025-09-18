22:58
USD 87.45
EUR 103.44
RUB 1.05
Общество

Получить квалификационный сертификат в Минстрое Кыргызстана стало проще

В Министерстве строительства порядок получения квалификационного сертификата стал значительно проще и удобнее. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, процедура проходит в несколько этапов:

  • подготовить документы в формате PDF в соответствии с требованиями раздела «Онлайн-сертификат» на официальном сайте министерства и отправить на электронный адрес: certification.minstroy@mail.gov.kg;
  • проверка документов занимает до пяти дней. После гражданина приглашают на компьютерное тестирование, которое проводится в течение месяца;
  • по выбранному направлению задается 30 вопросов. При правильных ответах минимум на 21 вопрос кандидат считается успешно сдавшим экзамен;
  • если необходимый результат не достигнут, тест можно пересдать на следующий день. Для этого требуется оплатить госпошлину в 248 сомов и отправить квитанцию на тот же электронный адрес;
  • государственный квалификационный сертификат выдается после успешной сдачи теста и публикуется в разделе «Реестр выданных сертификатов» на официальном сайте министерства. Реестр имеет силу официального документа.

Согласно новому положению «О порядке проведения государственной квалификационной сертификации специалистов в сфере строительства», количество попыток прохождения компьютерного тестирования не ограничено.

Государственный квалификационный сертификат — это официальный документ, подтверждающий ваш профессиональный уровень и знания на государственном уровне.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/344059/
просмотров: 273
Версия для печати
Материалы по теме
Электронные сертификаты для строителей вводит кабмин Кыргызстана
Нет сертификата. Зелень и лук из Казахстана вернули назад
Популярные новости
Получаем пособие &laquo;үй-бүлөгө көмөк&raquo;. Какие справки нужны и&nbsp;куда идти Получаем пособие «үй-бүлөгө көмөк». Какие справки нужны и куда идти
В&nbsp;Бишкеке ожидаются дожди с&nbsp;грозами. Прогноз погоды на&nbsp;15-17 сентября В Бишкеке ожидаются дожди с грозами. Прогноз погоды на 15-17 сентября
В&nbsp;Бишкеке будут перекрывать дороги из-за саммита ОТГ В Бишкеке будут перекрывать дороги из-за саммита ОТГ
Штормовое предупреждение: ожидается резкое понижение температуры воздуха Штормовое предупреждение: ожидается резкое понижение температуры воздуха
Бизнес
MBANK возвращает пенсионерам до&nbsp;10&nbsp;процентов кешбэка по&nbsp;карте &laquo;Элкарт&raquo; MBANK возвращает пенсионерам до 10 процентов кешбэка по карте «Элкарт»
Оформи виртуальные карты Visa и&nbsp;Mastercard в&nbsp;приложении Eldik Оформи виртуальные карты Visa и Mastercard в приложении Eldik
Хотите VIP-номер в&nbsp;подарок? Подключайте тариф из&nbsp;линейки &laquo;Переходи на&nbsp;О! Комбо&raquo; Хотите VIP-номер в подарок? Подключайте тариф из линейки «Переходи на О! Комбо»
Кешбэк 100 процентов за&nbsp;каждую поездку: акция MegaPay для жителей Джалал-Абада Кешбэк 100 процентов за каждую поездку: акция MegaPay для жителей Джалал-Абада
18 сентября, четверг
22:40
Президент России предложил подумать над отменой патентов для мигрантов Президент России предложил подумать над отменой патенто...
22:20
Сборная Кыргызстана по футболу опустилась на две позиции в рейтинге ФИФА
22:02
Как в Гарри Поттере. Банкет в честь визита Дональда Трампа в Великобританию
21:48
Получить квалификационный сертификат в Минстрое Кыргызстана стало проще
21:46
Президент США: Владимир Путин меня подвел