Получить квалификационный сертификат в Минстрое Кыргызстана стало проще

В Министерстве строительства порядок получения квалификационного сертификата стал значительно проще и удобнее. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, процедура проходит в несколько этапов:

подготовить документы в формате PDF в соответствии с требованиями раздела «Онлайн-сертификат» на официальном сайте министерства и отправить на электронный адрес: certification.minstroy@mail.gov.kg;

проверка документов занимает до пяти дней. После гражданина приглашают на компьютерное тестирование, которое проводится в течение месяца;

по выбранному направлению задается 30 вопросов. При правильных ответах минимум на 21 вопрос кандидат считается успешно сдавшим экзамен;

если необходимый результат не достигнут, тест можно пересдать на следующий день. Для этого требуется оплатить госпошлину в 248 сомов и отправить квитанцию на тот же электронный адрес;

государственный квалификационный сертификат выдается после успешной сдачи теста и публикуется в разделе «Реестр выданных сертификатов» на официальном сайте министерства. Реестр имеет силу официального документа.

Согласно новому положению «О порядке проведения государственной квалификационной сертификации специалистов в сфере строительства», количество попыток прохождения компьютерного тестирования не ограничено.

Государственный квалификационный сертификат — это официальный документ, подтверждающий ваш профессиональный уровень и знания на государственном уровне.