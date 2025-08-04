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Экономика

Электронные сертификаты для строителей вводит кабмин Кыргызстана

Электронные сертификаты для строителей вводит кабмин Кыргызстана. Соответствующие изменения в правила выдачи государственных квалификационных сертификатов специалистов строительной отрасли и лицензий на отдельные виды деятельности подписал глава правительства Адылбек Касымалиев.

Согласно документу, теперь сертификаты будут оформляться в электронном виде через реестр в режиме онлайн без выдачи бумажных документов.

«Реестр выданных сертификатов является официальным источником, подтверждающим их правовой статус», — отмечается в документе.

Также меняется порядок подтверждения документов. Если гражданин временно не работает и не может заверить копии у работодателя, он обязан предоставить оригиналы трудовой книжки и диплома в уполномоченный орган до дня тестирования.

Процедура применения мер воздействия к сертифицированным специалистам тоже обновлена. В ней прописаны предупреждение, приостановление действия сертификата до 90 дней или его аннулирование в зависимости от степени нарушения.

За предоставление недостоверных данных ответственность несет заявитель.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/338307/
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