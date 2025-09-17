18 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В столице и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

Бишкек

9.30-17.00 — 5-й микрорайон, дома № 57, 57/1, жилмассив «Кара-Жыгач» (улицы Эркин, Каркыра);

9.30-17.30 — микрорайон «Кок-Жар», дом № 3;

12.00-18.00 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Арстанбап, Босого);

9.00-12.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Шербет, Кара-Кужур, Мин-Куш, Баба-Ата);

9.00-17.00 — отрезки улицы Исанова, Пушкина, микрорайон «Джал-29», дом № 41, село Маевка (улицы Ала-Арчинская, Виноградная, Школьная, Южная, Молодая Гвардия, Веселая, Совхозная, Больничная, Сельская, МТФ, Восточная, Тулебердиева, Саадаева), улица Месароша, дом № 96.

Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Ленинское (улицы Мостовая, Набережная, Проектируемая, Объездная, Кубата, Центральная), Лебединовка (улицы Калинина, Мичурина).

Жайылский РЭС

9.00-16.30 — село Алексеевка (улицы Фрунзе, Панфилова, Суворова, Жукова);

9.00-17.00 — город Кара-Балта (улица Энергетическая), села Джекен, Джон-Арык, Орто-Суу, Полтавка (улица Горького), Суусамыр.

Кеминский РЭС

9.00-18.00 — села Кызыл-Октябрь (улицы Пионерская, Кызыл-Октябрьская, Школьная), Ильич.

Кантский РЭС

9.00-18.00 — села Интернациональное (улица Молодежная), Новопокровка (улицы Советская, Фрунзе);

9.00-17.00 — села Сары-Жон, Ленинское, Жайылма, Туз (улицы Максутбаева, Чекирова, Гагарина, Мусаходжоева), Дмитриевка (улицы Комарова, Первомайская, Кирова, Пиндюрина, Калинина, Фрунзе, Интернациональная, Чапаева, Ленина, Садовая).

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Сретенка (улицы Центральная, Крупская, Новая, кошары), Садовое (улица Советская), Ак-Суу (улицы Шолохова, Лазо, Левитана), Темен-Суу (улицы Красноармейская, Сыр, Заводская);

9.00-18.00 — село Александровка (улицы МТФ-1, Масанчина, Пионерская, Татарская, Октябрьская, Куйбышева, Шивазы, Гагарина).

Сокулукский РЭС

9.30-17.00 — села Нижневосточное (улицы Школьная, Дружбы, Тимирязева, Центральная, Дагестанская), Нижнечуйское (улицы МТФ, Гагарина, Барак-Интернат, Соцгородок, Коммунистический РЭС, Аэродромная, Фрунзе, Школьная, Саратовская, Партсъезда, Зеленая, Первомайская, Западная, Чуйская, переулок Зеленый, Трудовая, Восточная, Октябрьская), поселок Мирный (улицы 40 лет Октября, Ленина, Трудовая, Гагарина, Интернациональная, Спортивная), село Степное (улицы Южная, Северная, Новая), хутор Толтак (улицы Центральная, Абая), село Манас (улицы Зеленая, Пионерская, Совхозная, Широкая, Северная, Средняя, Тупиковая, Переулочная, Западная, Комсомольская, Проектируемая, Новая, Гагарина, Заводская, Южная, Пушкина);

9.00-17.00 — села Первомайское (улицы Тимирязева, Первомайская, Береговая, Ленина, Калинина, Спортивная, Восточная, Чмыря, Комсомольская, Мичурина, Пионерская), Романовка (улицы МТФ, Гагарина общежитие, Озерная, Разная), Гавриловка (кошара);

9.00-18.00 — села Новопавловка (улицы Ворошилова, Колхозная, Комсомольская, Кирова, Лавровых, Свердлова, Советская, Садовая, Ала-Арчинская, Почтовая, Громовой, Фрунзе, Бейшеналиева, Школьная, Баетова, Учительская, Чапаева, Ахунбаева, Димитрова, Южная, Манаса, Маяковского, Железнодорожная, Гоголя), Селекционное (улицы Манаса, Проектируемая, Селекционная).

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — села Чалдовар (улицы Верхняя, Чапаева, Советская, Ленина, Комсомольская, Северная, Подгорная, Масалкина, Смаилова, Мичурина, Ворошилова, Скупченко, переулок Фабричный, Аптечный, Колхозный), Чорголо, город Каинда (улицы Куйбышева, Бейзерц, Северная, Шопокова, Каныкей, Белоброва, 60 лет Октября, Тихонова, Железнодорожная, Краснооктябрьская, переулок Заводской).

Чуйский РЭС

9.00-17.00 — село Калиновка (улица Садовая), город Токмак (улицы Пушкина, Татарская, Казахстанская, Дунларова, Первомайская, Узбекская, Шамсинская, Пролетарская, Победы, Трясина, Пионерская, Интернациональная, медресе);

13.00-17.00 — село Кошой (улица Садовая).

Иссык-Атинский РЭС

9.00-19.00 — села Кен-Булун, Дружба (улицы Чуйская, Керимбаева, Новая);

9.00-17.00 — село Советское (улица Комплексная).

Иссык-Кульская область