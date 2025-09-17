13:39
USD 87.45
EUR 103.16
RUB 1.06
Общество

Доступ к образованию лиц с инвалидностью в КР все еще остается проблемой

В Кыргызстане обеспечение образованием лиц с инвалидностью все еще остается проблемой. Об этом говорится в докладе омбудсмена «О состоянии прав и свобод человека и гражданина в 2024 году».

По данным правозащитников, причиной этому является отсутствие в высших учебных заведения и школах соответствующих условий для людей с особыми потребностями, начиная от недоступности инфраструктуры и заканчивая нехваткой педагогов, учебно-методической базой, оборудованием и слабой практикой инклюзивного образования.

Все эти проблемы являются главными барьерами для обеспечения лиц с инвалидностью образованием и соблюдения их прав на образование.

Результаты исследования показали: среднее и высшее образование доступно только лицам с инвалидностью легкой формы, которые способны самостоятельно передвигаться и не нуждаются в посторонней помощи.

Однако люди с инвалидностью средней и тяжелой формы, даже обладая сохранным интеллектом, сталкиваются с серьезными препятствиями на пути к образованию.

В лучшем случае такие учащиеся занимаются на дому, однако даже надомное обучение не охватывает всех детей и взрослых лиц с инвалидностью.

Авторы доклада отмечают, что необходимо в приоритетном порядке начать модернизацию вспомогательных школ. В противном случае с ростом числа детей с интеллектуальными и множественными нарушениями проблемы будут только усугубляться. Необходимо дополнительно открывать новые дневные вспомогательные школы для детей с инвалидностью во всех областях республики.

Читайте по теме
В Кыргызстане 7 тысяч 700 детей с инвалидностью остаются вне системы образования

Кабинету министров также дается рекомендация изыскать финансовые средства для улучшения материально-технической базы вспомогательных школ и интернатов для детей с инвалидностью — для разработки учебников и программ на русском и кыргызском языках, оснащения кабинетов трудового обучения и лечебной физкультуры, улучшения инфраструктуры, повышения квалификации и заработной платы учителей, а также решения других потребностей.

Также предлагается создать комплексную комиссию для пересмотра работы психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) по определению детей в специализированные вспомогательные школы и школы-интернаты.

По данным Нацстаткома, в КР проживает более 37,6 тысячи детей с инвалидностью. Около 7,7 тысячи из них остаются вне системы образования — в силу административных, инфраструктурных и медицинских ограничений.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/343842/
просмотров: 246
Версия для печати
Материалы по теме
Чужих детей не бывает, не будьте равнодушными — Асель Чынбаева
В КР более 99 процентов детей обеспечены свидетельствами о рождении
В Кыргызстане нужна целевая подготовка детских нейрохирургов — НЦОМиД
Задержание матери, подозреваемой в убийстве двух детей: что известно о семье
Как укрепить иммунитет ребенка, рассказали медики
В Чуйской области задержана женщина по подозрению в убийстве своих детей
Анонимную горячую линию для детей предложили создать в Бишкеке
Каждый десятый ребенок в мире живет с ожирением — ЮНИСЕФ
Роза Зергерли после концерта в Бишкеке создаст фонд для женщин с инвалидностью
Соблюдать правило пяти «НЕ». О мерах безопасности ребенка рассказали специалисты
Популярные новости
Получаем пособие &laquo;үй-бүлөгө көмөк&raquo;. Какие справки нужны и&nbsp;куда идти Получаем пособие «үй-бүлөгө көмөк». Какие справки нужны и куда идти
В&nbsp;Кыргызстане ночью произошло землетрясение, которое не&nbsp;ощущалось В Кыргызстане ночью произошло землетрясение, которое не ощущалось
В&nbsp;Бишкеке ожидаются дожди с&nbsp;грозами. Прогноз погоды на&nbsp;15-17 сентября В Бишкеке ожидаются дожди с грозами. Прогноз погоды на 15-17 сентября
Штормовое предупреждение: ожидается резкое понижение температуры воздуха Штормовое предупреждение: ожидается резкое понижение температуры воздуха
Бизнес
KOICA провело семинар по&nbsp;сотрудничеству с&nbsp;гражданским обществом KOICA провело семинар по сотрудничеству с гражданским обществом
ЗАО &laquo;МПЦ&raquo; представляет новую карту &laquo;Элкарт+&raquo; ЗАО «МПЦ» представляет новую карту «Элкарт+»
MEGA открыла новый центр продаж и&nbsp;обслуживания в&nbsp;Ошской области MEGA открыла новый центр продаж и обслуживания в Ошской области
Смартфоны HONOR с&nbsp;подарками в&nbsp;O!Store: рюкзак, термос и&nbsp;не&nbsp;только Смартфоны HONOR с подарками в O!Store: рюкзак, термос и не только
17 сентября, среда
13:38
Госдума ратифицировала протокол о поставках нефти и нефтепродуктов в Кыргызстан Госдума ратифицировала протокол о поставках нефти и неф...
13:30
Касым-Жомарт Токаев: В мире разворачивается новая гонка вооружений
13:22
В Бишкеке 17-летняя девушка подозревается в убийстве мужчины
13:21
Искусственный интеллект может быть опасен. Что предлагает Минцифры Кыргызстана
13:15
В Чуйской области снесли незаконный объект газозаправочной станции