Доступ к образованию лиц с инвалидностью в КР все еще остается проблемой

В Кыргызстане обеспечение образованием лиц с инвалидностью все еще остается проблемой. Об этом говорится в докладе омбудсмена «О состоянии прав и свобод человека и гражданина в 2024 году».

По данным правозащитников, причиной этому является отсутствие в высших учебных заведения и школах соответствующих условий для людей с особыми потребностями, начиная от недоступности инфраструктуры и заканчивая нехваткой педагогов, учебно-методической базой, оборудованием и слабой практикой инклюзивного образования.

Все эти проблемы являются главными барьерами для обеспечения лиц с инвалидностью образованием и соблюдения их прав на образование.

Результаты исследования показали: среднее и высшее образование доступно только лицам с инвалидностью легкой формы, которые способны самостоятельно передвигаться и не нуждаются в посторонней помощи.

Однако люди с инвалидностью средней и тяжелой формы, даже обладая сохранным интеллектом, сталкиваются с серьезными препятствиями на пути к образованию.

В лучшем случае такие учащиеся занимаются на дому, однако даже надомное обучение не охватывает всех детей и взрослых лиц с инвалидностью.

Авторы доклада отмечают, что необходимо в приоритетном порядке начать модернизацию вспомогательных школ. В противном случае с ростом числа детей с интеллектуальными и множественными нарушениями проблемы будут только усугубляться. Необходимо дополнительно открывать новые дневные вспомогательные школы для детей с инвалидностью во всех областях республики.

Кабинету министров также дается рекомендация изыскать финансовые средства для улучшения материально-технической базы вспомогательных школ и интернатов для детей с инвалидностью — для разработки учебников и программ на русском и кыргызском языках, оснащения кабинетов трудового обучения и лечебной физкультуры, улучшения инфраструктуры, повышения квалификации и заработной платы учителей, а также решения других потребностей.

Также предлагается создать комплексную комиссию для пересмотра работы психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) по определению детей в специализированные вспомогательные школы и школы-интернаты.

По данным Нацстаткома, в КР проживает более 37,6 тысячи детей с инвалидностью. Около 7,7 тысячи из них остаются вне системы образования — в силу административных, инфраструктурных и медицинских ограничений.