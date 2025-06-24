В Кыргызстане 7 тысяч 700 детей с инвалидностью остаются вне системы образования

Согласно информации Национального статистического комитета, общее количество детей с инвалидностью до 18 лет составляет 37 тысяч 637. Это означает, что около 79,3 процента этой категории охвачены формальным образованием. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции по итогам совещания, посвященного вопросам инклюзивного образования и обновления молодежной политики.

При этом, по ее данным, около 7 тысяч 700 детей остаются вне системы образования — в силу административных, инфраструктурных и медицинских ограничений.

Министерство юстиции КР и Национальный институт стратегических инициатив при президенте КР предлагают выработать меры по реформированию инклюзивного образования и молодежной политики.

Совещание стало ответом на усиливающийся общественный запрос на справедливые и устойчивые решения в интересах детей с особыми образовательными потребностями (ООП).

Министерство образования и науки предоставило данные о текущей ситуации: в 2 тысячах 394 школах Кыргызстана обучаются более 1,5 миллиона учеников, из которых 29 тысяч 728 — дети с ограниченными возможностями здоровья.

Как отметил министр юстиции, директор НИСИ Аяз Баетов, пришло время отказаться от устаревших и дискриминационных подходов и перейти к конкретным, измеримым реформам, где в центре стоит не система, а сам ребенок.

В рамках дискуссии были озвучены системные проблемы, включая бюрократические барьеры и неэффективность процедур психолого-медико-педагогических консультаций (ПМПК), которые нередко ограничивают право детей на образование.

Ключевые предложения, вынесенные на обсуждение:

• адаптация образовательных стандартов с учетом инклюзивного подхода и индивидуальных траекторий;

• пересмотр нормативной базы деятельности ПМПК;

• создание электронного реестра детей с ООП и развитие межведомственного обмена данными;

• ограничение на прием здоровых детей в специализированные дошкольные учреждения;

• разработка механизмов поддержки частных организаций, реализующих инклюзивные практики;

• устранение дублирующих функций между государственными органами в молодежной политике.

По итогам совещания сформирована дорожная карта с предложениями. Документ будет направлен на рассмотрение соответствующим государственным органам.