Общество

Перевалы Тоо-Ашуу и Отмок ночью занесло снегом: проезд затруднен

Минувшей ночью перевалы Тоо-Ашуу и Отмок занесло снегом. Проезд затруднен, на дороге образовался гололед, сообщили очевидцы. 

Сотрудники дорожных служб напоминают водителям о необходимости использования зимних шин и строгого соблюдения скоростного режима.

Несмотря на предупреждения, ночью и утром на трассе произошло множество мелких ДТП: машины слетали с дороги и сталкивались из-за скользкого покрытия.

Водителей просят быть предельно осторожными и по возможности отложить поездки через перевалы до улучшения погодных условий.
