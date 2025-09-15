19:34
В Балыкчи строят современный рыбный рынок на въезде в город

В Балыкчи полным ходом идет строительство нового рыбного рынка. Объект возводят на въезде в город, сообщает пресс-служба мэрии.

По ее данным, проект охватывает территорию площадью более 11 тысяч квадратных метров. Одноэтажное здание базара займет 2,9 тысячи квадратных метров, в нем обустроят 153 торговых места.

Мэр Баатырбек Жантаев взял строительство под личный контроль. Это поручение президента Садыра Жапарова, который поставил задачу в кратчайшие сроки создать для предпринимателей современные и безопасные условия.

На сегодняшний день завершена заливка фундамента и завершаются работы по монтажу металлоконструкций.
