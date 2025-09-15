Мошенники снова используют логотип Нацбанка для своих преступных действий

Мошенники снова используют логотип Национального банка Кыргызстана для своих преступных действий. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
По ее данным, участились случаи рассылки поддельных документов с логотипом Нацбанка через мессенджеры.
НБ КР напоминает, что не обслуживает физлиц, не направляет официальные бумаги гражданам, не просит переводы.
Отмечается, что злоумышленники выдают себя за сотрудников Национального банка и требуют перевести деньги, подкрепляя сообщения фальшивыми документами.
Нацбанк призывает кыргызстанцев не доверять подобным рассылкам и при любых сомнениях перепроверять информацию в официальных источниках.
Ставшим жертвой мошенников рекомендовано немедленно заблокировать банковскую карту и обратиться в правоохранительные органы, а также в НБ КР по номеру телефона 0