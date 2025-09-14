В Ошской области после 15 лет простоя возобновили подачу воды в Кен-Сай

В Ошской области после многолетнего простоя возобновила работу насосная станция в селе Жапалак, обеспечивающая оросительной водой массив Кен-Сай. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, более 15 лет станция не использовалась и пришла в негодность. По поручению мэра Оша Женишбека Токторбаева проведен капитальный ремонт: все основные узлы заменены на новые, пригодные детали отремонтированы.

Сегодня объект прошел испытательный запуск, вода поступила в распределительный резервуар. Отсюда оросительная вода будет направляться на более чем 600 гектаров нового жилого массива.

Напомним, около 15 лет назад для строительства жилья ошанам было выделено 800 гектаров земли в Кен-Сае, где планировалось расселить 3 тысячи человек. Однако из-за отсутствия коммуникаций реализация намеченного откладывалась. Теперь сюда подведены оросительная и питьевая вода, отремонтирована электроподстанция, что создает условия для активного освоения жилмассива.