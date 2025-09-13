«Река на всех. Как талибы толкают Центральную Азию к водному кризису» аналитическую статью под таким заголовком опубликовала журналист и политолог Галия Ибрагимова на сайте Фонда Карнеги.

В двух словах основное содержание статьи в том, что канал Куш-Тепа, строящийся в Афганистане превращается в источник нарастающей напряженности в регионе. Центральная Азия — один из самых засушливых регионов мира, где нехватка воды давно стала серьезной проблемой. Но с началом строительства талибами канала, который будет использовать для орошения воды Амударьи, той же реки, которая питает Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан водный дефицит в регионе грозит выйти на новый уровень.

Аналитический отдел 24.kg изучил статью Галии Ибрагимовой и подготовил ее сокращенную версию. С полной версией вы можете познакомиться по этой ссылке.

Начало строительства

Ежегодно канал будет забирать из Амударьи до десяти кубических километров воды, то есть почти треть ее стока. Это неизбежно сократит водные ресурсы, доступные соседним странам — Таджикистану, Узбекистану, Туркменистану и Ирану. Они тоже зависят от Амударьи, но талибов это мало волнует.

Канал Куш-Тепа — один из самых амбициозных инфраструктурных проектов талибов, который они начали воплощать в жизнь сразу после прихода к власти в Афганистане в 2021 году. Он должен обеспечить водой засушливые регионы страны. Работы идут относительно быстро: из 285 километров уже проложена почти половина. Окончательно ввести канал в эксплуатацию планируется в 2028 году.

Они рассчитывают, что канал Куш-Тепа оживит афганское сельское хозяйство — отрасль, где занято около 90 процентов населения страны, но продуктивность которого остается очень низкой из-за постоянных засух. В результате Афганистан вынужден импортировать пшеницу, овощи, фрукты и бобовые, которые мог бы выращивать сам.

Талибы также рассчитывают, что канал поможет сократить зависимость афганской экономики от наркоторговли. Выращивание мака выгодно в том числе потому, что для этого требуется куда меньше воды, чем для обычных сельхозкультур. До 2021 года на Афганистан приходилось до 80 процентов мирового нелегального производства опиума.

При талибах посевы мака сократились, но, чтобы переориентировать фермеров на другие культуры, нужно развивать системы орошения. Поэтому строительство канала стало приоритетным проектом.

Водный баланс

При этом в регионе и так острый дефицит воды. Если раньше нехватка ощущалась главным образом в сельском хозяйстве, то теперь она все чаще затрагивает бытовые нужды и даже питьевое водоснабжение.

Канал сразу стал проблемой для Центральной Азии. Его ввод в эксплуатацию нарушит хрупкий баланс водопользования, сложившийся в регионе. Если раньше Амударью в основном использовали Узбекистан, Туркменистан и Таджикистан, то теперь эту воду придется делить еще и с Афганистаном.

Этим летом, например, во многих районах Таджикистана — страны, традиционно считающейся наиболее обеспеченной водой в регионе, — жители вынуждены были покупать воду, доставляемую цистернами.

Аналогичные проблемы наблюдались в Кыргызстане и Казахстане.

Еще одной причиной водного дефицита в Центральной Азии остается то, что значительная часть земель, особенно в Узбекистане и Туркменистане, по-прежнему занята под хлопок. А это одна из наиболее водоемких культур: на производство одного килограмма очищенного волокна требуется от 10 до 17 тысяч литров воды. Именно нерациональное орошение хлопковых полей стало одной из главных причин высыхания Аральского моря. В свое время оно было четвертым по величине озером планеты.

Несмотря на попытки диверсифицировать аграрное производство, хлопок остается важной статьей экспорта в регионе и ни Узбекистан, ни Туркменистан отказаться от его выращивания пока не готов.

К старым проблемам добавляются новые: рост населения (ежегодный прирост в Узбекистане и Казахстане — 1,5–2 процента), урбанизация и промышленное развитие (рост производства — от 4 до 9,5 процентов в год). Водохозяйственная инфраструктура в Центральной Азии — водохранилища, каналы, трубопроводы — изношена, а страны не спешат инвестировать в ее обновление, перекладывая ответственность друг на друга. Это приводит к значительным потерям воды.

Дефицит рационализации

Скорее власти Центральной Азии всерьез обеспокоены отсутствием координации и тем, что талибы строят канал устаревшими методами: без бетонирования стенок и укрепления берегов, из-за чего значительная часть воды просто уходит в песчаную почву.

Страны Центральной Азии не оспаривают право Афганистана использовать воды Амударьи. Все признают, что около 30 процентов стока реки формируется в афганских горах, а из-за многолетних конфликтов страна почти не использовала этот ресурс, потребляя всего около 2 кубических километров воды в год. Это в 11 раз меньше, чем Узбекистан, и в 5 раз меньше, чем Туркменистан.

Уже в 2023 году, сразу после запуска первого участка, произошла авария: стены гидросооружения не выдержали давления потока и огромный объем воды прорвался наружу. В результате появилось искусственное озеро площадью более 30 квадратных километров. При этом афганские власти отказались признавать даже сам факт аварии.

Хотя страны Центральной Азии официально не признали правительство талибов, они пытаются обсуждать с ними вопросы водопользования. Однако реальных рычагов влияния на талибов у стран региона практически нет, и им приходится мириться с текущей ситуацией. В свою очередь, афганские власти заявляют, что готовы к диалогу, но подчеркивают, что канал — их внутреннее дело и они сами будут решать, как использовать воду. На все вопросы талибы отвечают, что «все в руках Аллаха, Он разберется».

В результате канал Куш-Тепа превращается в источник нарастающей напряженности в регионе, а предложить адекватную альтернативу ему страны Центральной Азии пока не могут.

Улучшить ситуацию могли бы новые методы строительства, водосберегающие технологии и более рациональное использование воды, но центральноазиатские государства сами не могут похвастаться большими успехами в этих вопросах.

Руководство Центральной Азии пытается поддерживать рабочие отношения с талибами и вовлекать их в региональную повестку. Талибов приглашают на региональные конференции и межправительственные встречи, где им оказывают почетный прием. Все это в надежде, что таким образом их удастся заинтересовать в совместном решении проблем, включая водопользование и строительство канала.

Однако пока все это не повлияло на позицию афганских властей по каналу. Поэтому ситуация развивается по инерции, хотя очевидно, что климат меняется и водный кризис может стать одной из самых серьезных региональных проблем, чреватой политическими, социально-экономическими и экологическими потрясениями.