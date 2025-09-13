В Кыргызстане отмечается рост внутреннего потребления рыбы

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев в рамках рабочей поездки в Чуйскую область посетил рыбоводческое хозяйство, расположенное в городе Токмаке. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, Адылбек Касымалиев ознакомился с технологиями выращивания рыбы, производственным процессом и перспективами развития рыбоводческого сектора. Особое внимание уделено вопросам увеличения объемов производства.

Глава кабмина подчеркнул важность развития рыболовной отрасли для повышения экспортного потенциала страны. Он отметил, что государство уделяет приоритетное внимание поддержке отечественных производителей и созданию благоприятных условий для развития бизнеса.

Адылбек Касымалиев отметил рост внутреннего потребления рыбы и подчеркнул необходимость дальнейшего стимулирования отечественного производства для удовлетворения растущего спроса и укрепления позиций Кыргызстана в этом направлении. Он также подчеркнул важность внедрения современных технологий и повышения эффективности производственных процессов для обеспечения конкурентоспособности кыргызской рыбной продукции.