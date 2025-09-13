В Кыргызстане отмечается рост внутреннего потребления рыбы

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев в рамках рабочей поездки в Чуйскую область посетил рыбоводческое хозяйство, расположенное в городе Токмаке. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.
По ее данным, Адылбек Касымалиев ознакомился с технологиями выращивания рыбы, производственным процессом и перспективами развития рыбоводческого сектора. Особое внимание уделено вопросам увеличения объемов производства.
Адылбек Касымалиев отметил рост внутреннего потребления рыбы и подчеркнул необходимость дальнейшего стимулирования отечественного производства для удовлетворения растущего спроса и укрепления позиций Кыргызстана в этом направлении. Он также подчеркнул важность внедрения современных технологий и повышения эффективности производственных процессов для обеспечения конкурентоспособности кыргызской рыбной продукции.