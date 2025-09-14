01:07
USD 87.45
EUR 102.47
RUB 1.03
Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 14 сентября солнечно. Температура воздуха днем ожидается +27 градусов.

Отключение света, газа, воды

  • 9.00-12.00 — улицы Гагарина, Садырбаева;
  • 11.00-15.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Кен-Кол, Ак-Тан, Камбар-Ата);
  • 14.00-18.00 — отрезки улиц Бакаева, Алтымышева, переулки Январский, Таджикский.

Памятные даты

Запущен первый турбоагрегат ТЭЦ Фрунзе

Основные работы по строительству электростанции для энергоснабжения Камвольно-суконного комбината начались в 1958 году. В 1961-м запущен первый турбоагрегат.

Проектом первой очереди предусматривалась установка двух турбоагрегатов общей электрической мощностью 60 тысяч киловольт.

ТЭЦ работает на угле, мазуте и природном газе. Около 1,5 тысячи ее сотрудников обеспечивают бесперебойную подачу тепла и горячей воды в тысячи квартир, предприятий и организаций.

Люди, которые меняли мир

Родился ученый Жаныбек Жеенбаев

из интернета
Фото из интернета. Жаныбек Жеенбаев

Родился 14 сентября 1931 года. Доктор физико-математических наук, профессор, академик Национальной академии наук Кыргызской Республики, заслуженный деятель науки КР, лауреат Государственной премии в области науки и техники.

Создатель одноканального плазмотрона с исключительно стабильными параметрами, который выгодно отличался от известных моделей и нашел применение не только в спектральном анализе, но и в моделировании ионосферы в лабораторных условиях институтов АН СССР. Автор различных плазменных генераторов. Получил широкую известность в начале 1970-х, когда выступил на международном симпозиуме в США с докладом на английском языке о применении плазменной струи в спектральном анализе.

В последние годы работал над новым аспектом использования плазмы — созданием экологически чистой плазменной технологии комплексной переработки промышленных и бытовых отходов.

Под руководством Жаныбека Жеенбаева подготовлены 18 кандидатов, 2 доктора наук. Опубликовано более 300 научных работ, в том числе 9 монографий. Автор более 37 изобретений.

Умер 26 апреля 2007-го.

Родился государственный деятель Эсенгул Омуралиев

из интернета
Фото из интернета. Эсенгул Омуралиев

Родился 14 сентября 1950-го в селе Тон Иссык-Кульской области. Государственный деятель Киргизии, политик, дипломат.

Внес весомый вклад в становление и развитие независимого Кыргызстана.

Четверть века занимал высшие государственные должности, был депутатом «легендарного парламента». С 1996 по 1998 год руководил переговорным процессом вступления КР в ВТО.

В 1997-м Эсенгул Омуралиев назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызской Республики в Республике Беларусь, полномочным представителем КР при уставных органах СНГ. С 1998 по 1999 год работал министром внешней торговли и промышленности КР. В 1999-м назначен на должность вице-премьер-министра — министра внешней торговли и промышленности КР.

Многолетний и добросовестный труд Эсенгула Омуралиева отмечен многими государственными наградами, в том числе медалью «Данк» и почетной грамотой КР.

Умер 25 февраля 2018 года.

Куда сходить

Куда сходить сегодня, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/343340/
просмотров: 206
Версия для печати
Материалы по теме
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Популярные новости
Землетрясения, качество домов и&nbsp;Иссык-Атинский разлом. Чего стоит опасаться Землетрясения, качество домов и Иссык-Атинский разлом. Чего стоит опасаться
В&nbsp;КР&nbsp;вводят новые правила рецептов: как теперь будут отпускать лекарства В КР вводят новые правила рецептов: как теперь будут отпускать лекарства
Индивидуальный предприниматель. Как оформить статус и&nbsp;какие налоги платить Индивидуальный предприниматель. Как оформить статус и какие налоги платить
В&nbsp;Кыргызстане ночью произошло землетрясение, которое не&nbsp;ощущалось В Кыргызстане ночью произошло землетрясение, которое не ощущалось
Бизнес
&laquo;Айыл Банк&raquo; стал главным проводником лизинга в&nbsp;Кыргызстане «Айыл Банк» стал главным проводником лизинга в Кыргызстане
Bushido трейдер-симулятор: отзывы и&nbsp;разбор мнений в&nbsp;Telegram-каналах о&nbsp;&laquo;Бушидо&raquo; Bushido трейдер-симулятор: отзывы и разбор мнений в Telegram-каналах о «Бушидо»
Отличная новость для предпринимателей: MKassa продлевает акцию &laquo;Ноль на&nbsp;миллион&raquo; Отличная новость для предпринимателей: MKassa продлевает акцию «Ноль на миллион»
Социология против хаоса: как наука может изменить Бишкек Социология против хаоса: как наука может изменить Бишкек
14 сентября, воскресенье
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
13 сентября, суббота
22:05
Доклад ООН: ситуация с правами человека в Северной Корее ухудшилась
21:33
Nokia представила защищенный смартфон для чиновников, спецслужб и военных
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 14 сентября: в Бишкеке дожди не ожидаются
20:33
Лучшего воспитателя 2025 года выберут в Кыргызстане
20:30
Нехватка воды — серьезная проблема для Центральной Азии, и при чем здесь талибы