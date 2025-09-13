В Бишкеке 13 сентября солнечно. Температура воздуха днем ожидается +30 градусов.

Отключение света, газа, воды

9.00-17.00 — жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Семиз-Бел, Ак-Жол, Тагай Бий), переулок Талды-Суйский, отрезки улиц Талды-Суйской, Бурулдайской, Джалал-Абадской, Базар-Курганской, Темировской, Кеминской, Серегина, село Пригородное (улицы Дорожная-45, Серегина, 14/3-2, 12, 14/3).

У кого намечается той

Асель Турдалиева

Родилась 13 сентября 1969 года. Певица.

Памятные даты

Всемирный день оказания первой медицинской помощи

Ежегодно, начиная с 2000-го, во вторую субботу сентября во многих странах отмечается Всемирный день оказания первой медицинской помощи. Инициаторами его проведения выступили национальные организации — члены Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца.

Умение каждого из нас оказать первую необходимую помощь пострадавшему до прибытия служб спасения может сыграть решающую роль в сохранении жизни человека. И важно осознавать, что никто не застрахован от несчастных случаев и завтра на месте пострадавшего может оказаться любой из нас.

Александр Флеминг представил пенициллин

Фото из интернета

В 1928 году английский ученый-бактериолог Александр Флеминг провел обычный опыт исследования защиты организма человека от инфекционных заболеваний. В результате совершенно случайно он вывел, что обычная плесень синтезирует вещество, уничтожающее возбудители инфекции, и обнаружил молекулу, которую назвал пенициллином.

13 сентября 1929-го на заседании Медицинского исследовательского клуба при Лондонском университете Александр Флеминг впервые явил публике свое открытие — пенициллин.

В 1930-х годах ученые пытались улучшить эффективность пенициллина, но только в 1938-м Говард Флори и Эрнст Чейн выделили его чистую форму. Из-за больших потребностей в лекарствах в период Второй мировой войны, уже в 1943 году, началось производство этого антибиотика в больших масштабах. А в 1945-м Флеминг, Флори и Чейн получили Нобелевскую премию за свое открытие.

День рождения бионики

Бионика — наука об использовании в технике знаний о конструкции, принципе и технологическом процессе живого организма. Основу бионики составляют исследования по моделированию различных биологических организмов.

Фото из интернета. Эмблема бионики

Бионическое моделирование отличается от моделирования, которое осуществляется в других науках. Как правило, модели бионики — несравненно более сложные динамические структуры. Их создание требует не только специальных уточняющих исследований на живом организме, но и разработки специальных методов и средств для реализации и анализа столь сложных моделей.

Формальным годом рождения бионики принято считать 1960-й. Ученые-бионики избрали своей эмблемой скальпель и паяльник, соединенные знаком интеграла, а девизом — «Живые прототипы — ключ к новой технике».

Прародителем бионики считается Леонардо да Винчи. Его чертежи и схемы летательных аппаратов основаны на строении крыла птицы.

Люди, которые меняли мир

Родился академик Мурзабек Иманалиев

Ученый родился 13 сентября 1931 года в селе Каинды Кеминского района. В 1953-м с отличием окончил Кыргызский государственный университет, затем учился в аспирантуре КГУ и МГУ, в 25 лет стал кандидатом наук.

Научная деятельность Мурзабека Иманалиева была связана с решением актуальных для математической науки проблем теории дифференциальных и интегро-дифференциальных уравнений и их приложений в различные отрасли науки. Он также был одним из видных организаторов науки и образования КР, автором программы базисного курса математики для средних общеобразовательных школ и учебников на кыргызском языке.

Умер в 2017 году.

Куда сходить