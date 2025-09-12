16:10
Это важно! Как вести себя при землетрясении, напомнили в МЧС

МЧС Кыргызстана решило напомнить правила поведения при землетрясении. Отметим, сегодня в 13.57 многие жители Чуйской области и Бишкека почувствовали подземные толчки.

В ведомстве кыргызстанцам рекомендуют собрать тревожный чемоданчик.

«Это название условное — может быть чемодан на колесиках, рюкзак или авоська. Туда нужно положить вещи первой необходимости с расчетом на трое суток: продукты питания, вода, теплые вещи, лекарства, свисток и фонарик для того, чтобы в случае разрушения здания можно было подавать сигналы», — говорится в инструкции.

Также по необходимости в сумку можно положить другие вещи. На листе бумаги следует написать телефоны родных и близких и адреса пунктов приема пострадавшего населения. Это нужно на случай, если во время чрезвычайной ситуации пропадут связь и электричество, разрядится телефон.

Что должно быть в тревожном чемоданчике:

  • копии документов, деньги;
  • аптечка первой медицинской помощи;
  • вода из расчета 3-4 литра на человека в зимнее время и 5-6 — в летнее;
  • консервы, высококалорийная еда;
  • средства гигиены;
  • запасные одежда, обувь, одеяло;
  • радио, батарейки, портативный аккумулятор для зарядки телефона (PowerBank), свисток, фонарик.

В МЧС также напомнили, как нужно действовать во время подземных толчков.

Каждый житель должен знать 10 простых шагов при землетрясении:

  1. Сохраняйте спокойствие, не паникуйте.
  2. Не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков.
  3. Отойдите от мебели, окон, люстры.
  4. Найдите укрытие, накройте голову руками.
  5. Покиньте помещение после прекращения толчков.
  6. Отключите перед уходом воду, газ, электричество.
  7. Возьмите тревожный чемоданчик.
  8. Держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев.
  9. Будьте готовы к повторным толчкам.
  10. Окажите помощь детям, престарелым и людям с ограниченными возможностями.

Ни в коем случае не стойте у окон и не прыгайте с балконов. Не зажигайте спички, свечи.

Как подготовить свое жилье на случай землетрясения, поясняют специалисты ведомства:

  • Прочно прикрепите шкафы, стеллажи к стенам. Мебель следует разместить так, чтобы она не могла упасть на спальные места или перекрыть выходы из комнат.
  • Закрепите картины, зеркала и часы с помощью открытых или закрывающихся крючков.
  • Прочно закрепите или переместите вниз тяжелые вещи, лежащие на полках или мебели. Отодвиньте кровати от окон. Надежно закрепите люстры и светильники.
  • Замените задвижки в шкафах такими, которые не откроются в случае землетрясения.
  • Емкости, содержащие легковоспламеняющиеся и едкие жидкости, должны быть надежно закупорены и храниться так, чтобы они не могли упасть и разбиться при колебаниях здания.
  • Прикрепите бытовую технику к стене.

Если человек оказался под завалами, нельзя делать резких движений, нужно ожидать прибытия спасателей. Если человек находится под завалами в зоне досягаемости, то можно его вытащить и оказать доврачебную медицинскую помощь.

В других случаях гражданскому человеку не стоит трогать или поднимать конструкции, так как он может не знать, какие увечья получил пострадавший. Например, если человек упал с высоты, то есть вероятность того, что он получил увечья, повреждения позвоночника.
