Это важно! Как вести себя при землетрясении, напомнили в МЧС

МЧС Кыргызстана решило напомнить правила поведения при землетрясении. Отметим, сегодня в 13.57 многие жители Чуйской области и Бишкека почувствовали подземные толчки.
В ведомстве кыргызстанцам рекомендуют собрать тревожный чемоданчик.
«Это название условное — может быть чемодан на колесиках, рюкзак или авоська. Туда нужно положить вещи первой необходимости с расчетом на трое суток: продукты питания, вода, теплые вещи, лекарства, свисток и фонарик для того, чтобы в случае разрушения здания можно было подавать сигналы», — говорится в инструкции.
Также по необходимости в сумку можно положить другие вещи. На листе бумаги следует написать телефоны родных и близких и адреса пунктов приема пострадавшего населения. Это нужно на случай, если во время чрезвычайной ситуации пропадут связь и электричество, разрядится телефон.
Что должно быть в тревожном чемоданчике:
- копии документов, деньги;
- аптечка первой медицинской помощи;
- вода из расчета 3-4 литра на человека в зимнее время и 5-6 — в летнее;
- консервы, высококалорийная еда;
- средства гигиены;
- запасные одежда, обувь, одеяло;
- радио, батарейки, портативный аккумулятор для зарядки телефона (PowerBank), свисток, фонарик.
В МЧС также напомнили, как нужно действовать во время подземных толчков.
Каждый житель должен знать 10 простых шагов при землетрясении:
- Сохраняйте спокойствие, не паникуйте.
- Не пользуйтесь лифтом и лестницей в момент толчков.
- Отойдите от мебели, окон, люстры.
- Найдите укрытие, накройте голову руками.
- Покиньте помещение после прекращения толчков.
- Отключите перед уходом воду, газ, электричество.
- Возьмите тревожный чемоданчик.
- Держитесь подальше от электролиний, зданий, деревьев.
- Будьте готовы к повторным толчкам.
- Окажите помощь детям, престарелым и людям с ограниченными возможностями.
Ни в коем случае не стойте у окон и не прыгайте с балконов. Не зажигайте спички, свечи.
Как подготовить свое жилье на случай землетрясения, поясняют специалисты ведомства:
- Прочно прикрепите шкафы, стеллажи к стенам. Мебель следует разместить так, чтобы она не могла упасть на спальные места или перекрыть выходы из комнат.
- Закрепите картины, зеркала и часы с помощью открытых или закрывающихся крючков.
- Прочно закрепите или переместите вниз тяжелые вещи, лежащие на полках или мебели. Отодвиньте кровати от окон. Надежно закрепите люстры и светильники.
- Замените задвижки в шкафах такими, которые не откроются в случае землетрясения.
- Емкости, содержащие легковоспламеняющиеся и едкие жидкости, должны быть надежно закупорены и храниться так, чтобы они не могли упасть и разбиться при колебаниях здания.
- Прикрепите бытовую технику к стене.
Если человек оказался под завалами, нельзя делать резких движений, нужно ожидать прибытия спасателей. Если человек находится под завалами в зоне досягаемости, то можно его вытащить и оказать доврачебную медицинскую помощь.
В других случаях гражданскому человеку не стоит трогать или поднимать конструкции, так как он может не знать, какие увечья получил пострадавший. Например, если человек упал с высоты, то есть вероятность того, что он получил увечья, повреждения позвоночника.