В городе Ош построят новый перинатальный центр на 150 мест

В Оше начнется строительство современного перинатального центра на 150 мест. Как сообщили в Министерстве здравоохранения, накануне подписан контракт с китайской строительной компанией China Road. Объект планируется возвести на территории областной объединенной клинической больницы в течение 2,5 года.

Будущий центр рассчитан на:

60 послеродовых коек;

38 мест в отделении патологии беременности;

7 коек для взрослых в реанимации;

5 мест для восстановления;

28 реанимационных коек для новорожденных;

16 мест для системы «мать и дитя».

По данным Минздрава, строительство центра позволит повысить качество акушерской, гинекологической и неонатальной помощи, разгрузить существующие мощности и укрепить систему маршрутизации пациентов в регионе.

«Мы ожидаем от подрядной организации строгого соблюдения всех технических требований и стандартов качества. Работы должны быть выполнены на высоком уровне, а объект сдан в срок. Министерство будет тщательно контролировать процесс строительства», — отметил первый заместитель главы ведомства Манас Токтомуратов.