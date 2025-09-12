16:09
Общество

В городе Ош построят новый перинатальный центр на 150 мест

В Оше начнется строительство современного перинатального центра на 150 мест. Как сообщили в Министерстве здравоохранения, накануне подписан контракт с китайской строительной компанией China Road. Объект планируется возвести на территории областной объединенной клинической больницы в течение 2,5 года.

Будущий центр рассчитан на:

  • 60 послеродовых коек;
  • 38 мест в отделении патологии беременности;
  • 7 коек для взрослых в реанимации;
  • 5 мест для восстановления;
  • 28 реанимационных коек для новорожденных;
  • 16 мест для системы «мать и дитя».

По данным Минздрава, строительство центра позволит повысить качество акушерской, гинекологической и неонатальной помощи, разгрузить существующие мощности и укрепить систему маршрутизации пациентов в регионе.

«Мы ожидаем от подрядной организации строгого соблюдения всех технических требований и стандартов качества. Работы должны быть выполнены на высоком уровне, а объект сдан в срок. Министерство будет тщательно контролировать процесс строительства», — отметил первый заместитель главы ведомства Манас Токтомуратов.
