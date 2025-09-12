В городе Ош построят новый перинатальный центр на 150 мест

В Оше начнется строительство современного перинатального центра на 150 мест. Как сообщили в Министерстве здравоохранения, накануне подписан контракт с китайской строительной компанией China Road. Объект планируется возвести на территории областной объединенной клинической больницы в течение 2,5 года.
Будущий центр рассчитан на:
- 60 послеродовых коек;
- 38 мест в отделении патологии беременности;
- 7 коек для взрослых в реанимации;
- 5 мест для восстановления;
- 28 реанимационных коек для новорожденных;
- 16 мест для системы «мать и дитя».
По данным Минздрава, строительство центра позволит повысить качество акушерской, гинекологической и неонатальной помощи, разгрузить существующие мощности и укрепить систему маршрутизации пациентов в регионе.
«Мы ожидаем от подрядной организации строгого соблюдения всех технических требований и стандартов качества. Работы должны быть выполнены на высоком уровне, а объект сдан в срок. Министерство будет тщательно контролировать процесс строительства», — отметил первый заместитель главы ведомства Манас Токтомуратов.