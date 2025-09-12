16:09
USD 87.45
EUR 102.25
RUB 1.03
Общество

В Бишкеке больше 600 первоклассников учится на базе детсадов

В Бишкеке 630 первоклассников учится на базе четырех детских садов. Об этом 24.kg сообщили в мэрии.

По словам представителей муниципалитета, занятия проводятся в подготовительных группах.

Отметим, сегодня на заседании постоянной комиссии Бишкекского городского кенеша по социальным вопросам сотрудники управления образования Свердловского района заметили, что в школе № 94 214 детей разместили в дошкольной организации № 23. Шесть класс-комплектов занимаются в двух кабинетах в три смены. В школе № 38 не поместились три класс-комплекта, 120 детей занимаются на базе детсада № 51.

Весной 2025 года чиновники говорили, что в случае нехватки мест в школах до 14 тысяч первоклассников разместят в здании ближайших детсадов. Однако позже школы увеличили квоты для приема детей, и в мэрии старались максимально разместить их на базе образовательных организаций.

При этом поздняя регистрация в школу еще продолжается — завершится 30 сентября. Родители, не успевшие записать детей до окончания этого срока, смогут обратиться в школы только для регистрации на следующий учебный год.

В связи с переходом на 12-летнее образование детей, рожденных в 2018 году, система онлайн-записи в школу автоматически распределяет сразу во второй класс, рожденных в 2019-м — в первый.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/343268/
просмотров: 303
Версия для печати
Материалы по теме
Соперничества школ быть не должно, объединение продолжится — вице-мэр Бишкека
Нехватка учителей. В Бишкеке к работе в школах привлекают студентов
В Бишкеке в школе № 56 уроки идут по расписанию, заверяет мэрия
Будущее Бишкека до 2050-го решают тайно? Жители требуют открытости
Притон в квартирах. Жильцы дома на Суюмбаева просят прокуратуру отреагировать
Ночная погоня в Бишкеке: молодые водители попытались скрыться от патруля
Прием в школу. Более 94 тысяч мест остаются свободными
На окраине Бишкека тоже хорошие школы. Минпросвещения о переполненных классах
В бишкекской школе № 44 за месяц уволилось 11 учителей
В Бишкеке в многоэтажке оборвался трос лифта, пострадал человек
Популярные новости
Милиция на&nbsp;проверке ПДД провалила тест: в&nbsp;КР готовятся к&nbsp;массовым экзаменам Милиция на проверке ПДД провалила тест: в КР готовятся к массовым экзаменам
Как стать донором крови в&nbsp;Кыргызстане и&nbsp;что это дает Как стать донором крови в Кыргызстане и что это дает
Притон в&nbsp;квартирах. Жильцы дома на&nbsp;Суюмбаева просят прокуратуру отреагировать Притон в квартирах. Жильцы дома на Суюмбаева просят прокуратуру отреагировать
В&nbsp;КР&nbsp;вводят новые правила рецептов: как теперь будут отпускать лекарства В КР вводят новые правила рецептов: как теперь будут отпускать лекарства
Бизнес
&laquo;Айыл Банк&raquo; стал главным проводником лизинга в&nbsp;Кыргызстане «Айыл Банк» стал главным проводником лизинга в Кыргызстане
Bushido трейдер-симулятор: отзывы и&nbsp;разбор мнений в&nbsp;Telegram-каналах о&nbsp;&laquo;Бушидо&raquo; Bushido трейдер-симулятор: отзывы и разбор мнений в Telegram-каналах о «Бушидо»
Отличная новость для предпринимателей: MKassa продлевает акцию &laquo;Ноль на&nbsp;миллион&raquo; Отличная новость для предпринимателей: MKassa продлевает акцию «Ноль на миллион»
Социология против хаоса: как наука может изменить Бишкек Социология против хаоса: как наука может изменить Бишкек
12 сентября, пятница
15:43
Кабмин упростил правила назначения директоров школ, колледжей и детсадов Кабмин упростил правила назначения директоров школ, кол...
15:20
Вместо приставов исполнители: кто приехал в дом Алмазбека Атамбаева?
15:19
Жестокое нападение в Иссык-Ате: пострадавшая получила переломы и сотрясение
15:18
Соперничества школ быть не должно, объединение продолжится — вице-мэр Бишкека
15:11
Приостановить выдачу гражданства мигрантам из Центральной Азии предлагают в РФ