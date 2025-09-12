В Бишкеке больше 600 первоклассников учится на базе детсадов

В Бишкеке 630 первоклассников учится на базе четырех детских садов. Об этом 24.kg сообщили в мэрии.

По словам представителей муниципалитета, занятия проводятся в подготовительных группах.

Отметим, сегодня на заседании постоянной комиссии Бишкекского городского кенеша по социальным вопросам сотрудники управления образования Свердловского района заметили, что в школе № 94 214 детей разместили в дошкольной организации № 23. Шесть класс-комплектов занимаются в двух кабинетах в три смены. В школе № 38 не поместились три класс-комплекта, 120 детей занимаются на базе детсада № 51.

Весной 2025 года чиновники говорили, что в случае нехватки мест в школах до 14 тысяч первоклассников разместят в здании ближайших детсадов. Однако позже школы увеличили квоты для приема детей, и в мэрии старались максимально разместить их на базе образовательных организаций.

При этом поздняя регистрация в школу еще продолжается — завершится 30 сентября. Родители, не успевшие записать детей до окончания этого срока, смогут обратиться в школы только для регистрации на следующий учебный год.

В связи с переходом на 12-летнее образование детей, рожденных в 2018 году, система онлайн-записи в школу автоматически распределяет сразу во второй класс, рожденных в 2019-м — в первый.