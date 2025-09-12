В Бишкеке 12 сентября солнечно. Температура воздуха днем ожидается +32 градуса.

Отключение света, газа, воды

9.30-17.30 — отрезки улиц Шопокова, Фрунзе;

9.00-17.00 — микрорайон «Джал 29», 15, отрезки улиц Боконбаева, Логвиненко, Уметалиева, Абдумомунова, Урицкого, 36, жилмассив «Ала-Арча», село Пригородное (улицы Горького, Маяковского, Первомайская);

9.00-16.00 — село Нижняя Ала-Арча (улицы Панфилова, Больничная, Новая, Средняя, Кыргызская, Логвиненко, Чагая, Коллекторная, Западная, Короткая, Полярная, Тихая, Кенсуйская, переулок Северный).

У кого намечается той

Нуржан Шайлдабекова

Родилась 12 сентября 1968 года. Посол Кыргызстана в Австрии, по совместительству постоянный представитель Кыргызстана при ОБСЕ и других международных организациях в городе Вене.

Памятные даты

Международный день борьбы с мигренью

По инициативе медицинского сообщества 12 сентября отмечается Международный день борьбы с мигренью с целью обратить внимание на серьезность этого заболевания, повысить осведомленность людей о последствиях, которые оно может иметь, и показать, насколько недооценена эта проблема.

Международный день вязания крючком

Фото из интернета

Эта техника вязания считается более простой, нежели на спицах. Более доступное в плане обучения, оно завоевало и большее распространение.

Для любителей вязания, как начинающих, так и опытных, день 12 сентября стал датой, когда можно продемонстрировать свое умение и результаты творчества. Чаще всего этот замечательный праздник отмечается проведением флешмобов, мастер-классов, демонстрационных показов, выставок, а также просто обменом фотографиями через социальные сети.

Впервые же о Международном дне вязания крючком заговорили в интернете в 2007 году благодаря инициативе одного американского блогера, увлекавшегося изготовлением крючков для вязания.

Люди, которые меняли мир

Родился кинохудожник Казбек Жусупов

Фото из интернета. Казбек Жусупов

Родился 12 сентября 1937 года в селе Октябрьском Московского района.

С 1967-го работал художником-постановщиком на киностудии «Кыргызфильм». С 1973 года — член Союза кинематографистов Киргизской ССР, с 1974-го — член Союза художников СССР.

В качестве художника-постановщика Казбек Жусупов работал над картинами «Материнское поле», «Каныбек», «Поле Айсулуу». Как художник по костюмам работал над кинофильмом «Уркуя» («Поклонись огню»). Кроме того, участвовал в создании таких фильмов, как «Мурас», «Поющая пиала», «Когда отступают тени», «У старой мельницы», «Поклонись огню», «Водопад» и других.

Работал и в станковой живописи, обращался к жанру портрета, изображая в основном своих коллег по искусству.

Родился переводчик Тынай Ахметов

Родился 12 сентября 1938 года в селе Алчалуу Чуйского района. Прозаик, переводчик.

С 1979-го был старшим редактором киностудии «Киргизфильм».

Печатается с 1961 года. Первый сборник рассказов «Сагыныч» («Тоска») издан в 1969-м.

Является автором ряда литературно-критических статей, посвященных проблемам развития современной кыргызской прозы.

Перевел на кыргызский язык произведения Николая Носова, Иманта Зиедониса, Николая Ермоловича и других, ряд фильмов.

Умер в 1993 году.

Умер полный кавалер ордена Славы Усен Бейшеев

Фото из интернета. Усен Бейшеев

Родился 10 октября 1922 года в селе Кочкорка Нарынской области.

На фронте с 25 марта 1943-го. Участвовал в боях на Юго-Западном, 3-м Украинском и 1-м Белорусском фронтах.

Награжден орденами Славы III (за личное мужество, проявленное в бою за село Красное) и II степеней (за доблесть и мужество, проявленные в боях на западном берегу реки Вислы) и за прорыв Одерского рубежа обороны в районе Зееловских высот орденом Славы I степени.

Умер 12 сентября 1982 года.

Куда сходить