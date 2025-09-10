12:20
Общество

Часть Бишкека осталась на три дня без газа

С 10 по 12 сентября в связи с работами на газопроводе среднего давления временно приостановили подачу природного газа в части столицы. Об этом сообщила пресс-служба «Бишкекгаз».

Район, попадающий под отключение:

  • улицы Айни, Муромская, Кривоносова, Осмонова, а также средняя школа № 40.

Газовая служба приносит извинения за временные неудобства и просит абонентов на период отключения использовать альтернативные источники энергии.

Работы проводятся для обеспечения надежного и безопасного газоснабжения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/342932/
