В Токтогулке воды меньше, чем в прошлом году, к зиме нужного объема не будет

В Токтогульском водохранилище воды на 1,6 миллиарда кубометров меньше, чем в прошлом году. Об этом сообщил заместитель министра энергетики Эмилбек Ысманов на заседании комитета Жогорку Кенеша по топливно-энергетическому комплексу, недропользованию и промышленной политике.

При обсуждении исполнения постановления ЖК от 27 июня 2024 года «Об утверждении Национальной энергетической программы КР до 2035 года» депутат Мирлан Самыйкожо поинтересовался, каков объем воды на данный момент на Токтогульской ГЭС.

В ответ заместитель министра энергетики Эмилбек Ысманов сообщил, что было запрещено озвучивать эти данные и предложил позже предоставить информацию депутату лично.

«Почему запретили, кто запретил? Есть бумага соответствующая? Мы что теперь от народа будем скрывать объем воды?» — спросил депутат.

Тогда замминистра сообщил, что сейчас воды в ГЭС на 1 миллиард 600 миллионов кубометров меньше, чем в этот период прошлого года. При этом он не озвучил точный объем. Согласно открытым данным, по состоянию на 9 сентября 2024 года объем составлял 12,7 миллиарда кубометров. Если опираться на эти данные, то можно предположить, что сейчас на Токтогульской ГЭС накоплено порядка 11,1 миллиарда кубометров воды.

Отвечая на вопросы депутата, замминистра добавил, что к зиме объем воды не дойдет до нужного уровня.